L’auto coinvolta nel sinistro si è fermata al centro della carreggiata causando una lunga fila e disagi alla circolazione

Incidente stradale ieri sera intorno a mezzanotte lungo la strada provinciale all’entrata della frazione Favelloni di Cessaniti. Un giovane del luogo alla guida di una Fiat Punto nera, per cause ancora in fase di accertamento, è sbandato finendo contro un muretto che delimita la carreggiata. Subito soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, il conducente della Punto è stato trasportato in ospedale a bordo di altra autovettura. L’incidente ha causato diversi disagi alla circolazione stradale in quanto la Fiat Punto dopo essere sbandato è andata a fermarsi al centro della carreggiata impedendo il transito alle altre autovetture. La Fiat Punto è stata spostata dopo la mezzanotte ed il traffico lentamente è ritornato alla normalità. Prognosi riservata per il ferito che è stato medicato in ospedale a Vibo Valentia. Sull’incidente hanno avviato le indagini i carabinieri.

