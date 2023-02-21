Lo scontro questa mattina sulla strada ex statale 522. Ad avere la peggio l'autista del furgone, un ventenne traferito in elisoccorso a Catanzaro

Grave incidente stradale in mattinata lungo la “Strada del Mare”. Due mezzi, un furgone ed un autocarro si sono scontrati per cause in corso di accertamento al bivio di Parghelia sulla ex SS 522. Ad avere la peggio l’autista del furgone, un giovane di 20 anni, A.D., di Tropea che ha riportato diversi traumi. Illeso il conducente dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Tropea, i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco con le squadre operative del distaccamento di Ricadi e del distaccamento di Vibo Porto che hanno provveduto al taglio della cabina del furgone per consentire l’immobilizzazione del conducente del furgone che è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e quindi caricato sull’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

