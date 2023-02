Incidente sulla Statale 682, perde la vita un carabiniere in servizio a Soriano

Un militare dell’Arma A. C., 50enne, originario del Reggino e in servizio alla Stazione dei carabinieri di Soriano Calabro, ha perso la vita stamani in un tragico incidente stradale sulla strada statale 682 “Jonio – Tirreno”, in località San Giorgio Morgeto, nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il tragico sinistro è avvenuto nella galleria Limina, in direzione di Gioiosa Ionica. L’incidente, – ha reso noto l’Anas – le cui cause sono in corso di accertamento, è autonomo. Nell’impatto il carabiniere che era alla guida dell’autovettura è deceduto. Si ipotizza che il militare potrebbe essere stato colto da un improvviso malore. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi , tra cui il personale Anas, il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale.

