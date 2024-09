Incidente in autostrada a Pizzo, due i feriti: interviene l’elisoccorso

In mattinata un incidente stradale si è verificato in autostrada, nei pressi dello svincolo di Pizzo in direzione nord. Sarebbe coinvolta una sola automobile – una Fiat 500 – che, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro le barriere di protezione. Due i feriti, che non verserebbero in gravi condizioni.



Sul posto è giunta un’ambulanza del 118. Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, per l’altro invece è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso e il trasferimento, a causa di un politrauma, al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Sul posto anche Anas e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Presenti pure i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Durante le operazioni di soccorso il traffico ha subito dei rallentamenti.