Vibo piange Ivano Purita, commozione incontenibile ai funerali del 50enne morto in un incidente su viale Affaccio

La chiesa di San Giuseppe non è riuscita a contenere il gran numero di persone che ha voluto dare l'ultimo saluto al professionista molto noto in città. Era a bordo della sua moto con il figlio quando è avvenuto lo scontro fatale

Ivano Purita

Grande commozione e partecipazione ai funerali di Ivano Purita, l’assicuratore di 50 anni, morto domenica scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo viale Affaccio a Vibo Valentia. La vittima viaggiava in sella al suo scooter insieme al figlio di 13 anni, rimasto ferito, quando è avvenuto lo scontro fatale con il furgone.

Le esequie si sono svolte oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Giuseppe che non è riuscita a contenere tutte le persone giunte da ogni parte della provincia per l’ultimo saluto a Ivano, molto noto in città. Conosciuto come persona speciale, apprezzato professionista e cittadino umile e amabile. Titolare della Agenzia Generale di Assicurazioni Unipol Sai, faceva parte del Gruppo Scout Vibo 1.

La messa è stata officiata da don Giuseppe La Torre che ha esortato i fedeli alla preghiera.