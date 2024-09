Tropea, dopo la tragica scomparsa di Ivano Purita il gruppo scout Tropea 1 rinvia i festeggiamenti per il 70° anniversario

Slitta al 12 e 13 ottobre prossimi il programma allestito dal sodalizio per celebrare con la comunità la ricorrenza della sua fondazione

«In ragione della tragica scomparsa del nostro caro fratello Ivano Purita, l’evento programmato per il 5 e 6 ottobre, sarà rinviato al 12 e 13 ottobre. Tutto il gruppo partecipa con strazio al dolore immenso della famiglia, alla quale va il nostro ideale abbraccio». Con queste poche e difficili parole, il gruppo scout Tropea 1 ha inteso informare la comunità che, in segno di profondo rispetto, quanto programmato per festeggiare i 70 anni dalla fondazione del gruppo sarà posticipato. La tragica scomparsa dell’assicuratore di 50 anni originario di Tropea, domenica pomeriggio su viale Affaccio con un incidente di moto contro un furgoncino, nella cittadina costiera ha colpito profondamente e lasciato sgomenti tutti.

Ivano Purita era infatti un giovane figlio di Tropea molto conosciuto, amato e stimato da tutti i suoi concittadini che, dal momento del fatale impatto, continuano a manifestare il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla moglie, la fisiatra vibonese Lorena Scalamandré, al figlio tredicenne rimasto (anche lui uno scout del Gruppo Vibo 1) coinvolto nel sinistro stradale e fortunatamente fuori pericolo, e agli altri due figli.