Le auto si sono scontrate lungo la strada provinciale. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco

Incidente stradale sul Poro lungo la provinciale che da Vibo Valentia conduce a Tropea all’altezza del bivio per Zungri e per Spilinga. Per cause ancora in corso di accertamenti, due auto – una Peugeot 308 e una Toyota Rav 4 – si sono scontrate quasi frontalmente. Feriti entrambi i conducenti delle autovetture. Si tratta di una persona di Zungri e di una donna di Reggio Calabria. Per soccorrere i feriti, sul posto si sono portati i sanitari del 118 con un’autoambulanza proveniente da Vibo. Per estrarre la donna dall’auto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco (intervenuti con due automezzi e una gru) e poi il trasferimento della ferita in elisoccorso a Catanzaro, mentre il conducente dell’altra auto (la Toyota) è stato portato in ambulanza all’ospedale di Vibo. I carabinieri hanno quindi effettuato gli opportuni rilievi onde ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.