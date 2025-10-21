Lo scontro è avvenuto all’altezza dello svincolo di Gioiosa Jonica, nel Reggino. Le vittime hanno tutte meno di quarant’anni

Sono di Serra San Bruno le tre vittime del tragico incidente stradale, avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 682 Jonio-Tirreno, nel comune di Gioiosa Ionica, nel Reggino. Hanno tutti meno di 40 anni, uno di loro era affetto da disabilità. In due sono deceduti sul colpo, la terza in ospedale.

Dalle prime informazioni, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti un autobus e una vettura. In due sono morti sul colpo. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso per il trasporto in ospedale della terza persona, le cui condizioni sono apparse subito gravi. All’arrivo in ospedale, purtroppo, il decesso.

Le autorità stanno lavorando per accertare la dinamica esatta dell’incidente. Le cause del frontale restano al momento sconosciute e saranno le indagini delle forze dell’ordine a fare chiarezza. La viabilità nella zona sta subendo forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.