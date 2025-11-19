In gran parte distrutta la macchina il cui conducente ha riportato fortunatamente solo lievi ferite. Sul posto 118 e vigili del fuoco

Brutto incidente questa mattina lungo la Statale 18. In particolare, si sono scontrati un’automobile e un camion in una curva Paravati e Rosarno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 di Vibo Valentia. Il conducente dell’auto avrebbe riportato fortunatamente solo lievi ferite. Illeso l’autista del camion. Limitazioni al traffico, per consentire le operazioni di soccorso e lo sgombero della sede stradale.