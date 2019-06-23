Nell'impatto tra una Golf e un camion sono morti tre ragazzi tra i 18 e i 23 anni, tutti di Soriano. Un quarto giovane lotta tra la vita e la morte in ospedale a Catanzaro. La comunità sconvolta piange l’immane tragedia che l'ha colpita

Lotta tra la vita e la morte il quarto giovane rimasto coinvolto nel terribile incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 6 lungo la Trasversale delle Serre nei pressi di Spadola. A causa dei traumi riportati è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro dove si trova attualmente in sala operatoria sottoposto ad intervento chirurgico. Si tratta di Gianmarco Nesci, 23 anni da compiere, di Soriano. Hanno invece trovato la morte sul colpo gli altri occupanti della Volkswagen Golf che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata frontalmente contro un camion. Si tratta del 18enne Natale Chiera e dei due cugini omonimi Salvatore Farina, di 23 e 21, tutti di Soriano. I ragazzi stava facendo rientro nelle loro abitazioni dopo una serata passata a Soverato. Una comunità che si è svegliata sconvolta nell’apprendere la notizia della tragedia che ha strappato alla vita quattro suoi giovani figli. i quattro ragazzi stavano facendo rientro da una serata-nottata passata a Soverato. LEGGI ANCHE: Strage sulla Trasversale delle Serre, morti tre giovani di Soriano In foto da sinistra Salvatore Farina, Natale Chiera e Salvatore Farina