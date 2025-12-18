Il paziente è stato trasferito all’ospedale di Catanzaro in elisoccorso. Indagini sulla dinamica del sinistro
PHOTO
Un incidente si è verificato lungo la statale 18, in località Difesa (nei pressi di Santacroce) a Pizzo. Coinvolti nello scontro, un autofurgone Fiat Ducato ed una BMW X4. Il sinistro ha registrato tre feriti di cui uno grave.
Si tratta del conducente del Ducato, rimasto incastrato ed estratto dall’abitacolo dai Vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto. Dopo aver ricevuto le prime cure dal personale sanitario è stato trasportato tramite eliambulanza all'ospedale di Catanzaro. Indagini sulla dinamica dell’incidente. Disagi per la circolazione.