Dopo l’atto vandalico ai danni dell’auto del consigliere comunale di minoranza di Fabio Minieri, consigliere comunale di minoranza a Parghelia, interviene la Federazione provinciale di Sinistra Italiana / Alleanza Verdi e Sinistra con una nota firmata dal segretario Fortunato Petrolo.

«La Federazione Provinciale di Sinistra Italiana/Avs, attraverso il suo Segretario Fortunato Petrolo, esprime vicinanza e solidarietà al proprio iscritto compagno Fabio Minieri – consigliere comunale di minoranza di Parghelia, per il vile atto vandalico compiuto ai danni della sua autovettura nella notte tra sabato e domenica sotto casa della sua abitazione», si legge nella nota.

«Ancora una volta dobbiamo registrare atti intimidatori nei confronti di amministratori comunali», continua la nota, che parla apertamente di un clima preoccupante.

«Nell’esprimere ferma condanna per il vile gesto, rimarchiamo che tali ignobili atti vandalici, che colpiscono in modo omertoso un cittadino perbene, che svolge il suo impegno politico al servizio dei cittadini nel contesto politico e amministrativo nel Comu ne di Parghelia, ribadiamo che questi atti intimidatori non fermeranno né ci faranno indietreggiare nella lotta civile e democratica per far affermare la legalità e con essa la crescita sociale e culturale del nostro territorio», si legge ancora nel documento.

«Noi continueremo la nostra iniziativa politica a tutela e alla salvaguardia della corretta e civile vita democratica. A nulla varranno questi episodi mirati a intimidire una forza politica e i suoi esponenti, che lottano su tutti i fronti al fianco delle persone deboli a tutela dei loro diritti», prosegue la nota.

«Nel condannare con fermezza ogni atto violento e intimidatorio, auspichiamo che si faccia piena luce e chi si è macchiato di questo gesto possa essere assicurato alla giustizia nel più breve tempo possibile», concludono i rappresentanti provinciali di Sinistra Italiana / AVS.