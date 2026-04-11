La Camera penale di Vibo Valentia saluta Camillo Falvo, nominato alla guida della Procura distrettuale di Potenza, e affida a una nota il proprio ringraziamento per gli anni trascorsi alla guida dell’ufficio requirente vibonese.

Nel messaggio diffuso dal direttivo degli avvocati penalisti vibonesi, il trasferimento del magistrato viene accompagnato da parole di apprezzamento personale e professionale: «Al dottor Camillo Falvo rivolgiamo un caro saluto e i nostri migliori auguri per l’importante nomina alla guida della Procura distrettuale di Potenza, sebbene ciò privi tutto il territorio vibonese di un autorevole punto di riferimento».

Il rapporto con l’Avvocatura

La Camera penale ripercorre quindi il tratto lasciato da Falvo durante il suo incarico a Vibo Valentia, soffermandosi soprattutto sul rapporto costruito con il foro locale. «Nel corso degli anni del suo incarico alla guida della Procura di Vibo Valentia abbiamo potuto apprezzare la sua professionalità, la disponibilità a venire incontro alle esigenze dell’Avvocatura e delle doti umane che, purtroppo, è sempre più raro incontrare».

Il riferimento ai momenti di tensione

Nella nota non manca un passaggio dedicato ai rapporti tra magistratura e avvocatura nei frangenti più complessi. La Camera penale sottolinea come, anche quando il confronto si è fatto più acceso, non sia venuta meno la fiducia nella correttezza dell’interlocuzione. «Anche nei momenti di maggiore tensione con la Magistratura, non ha mai vacillato la nostra consapevolezza di avere dinanzi un interlocutore leale e che ha saputo trasmettere ai suoi collaboratori il senso di equilibrio e il rispetto di tutte le parti processuali che lo hanno sempre contraddistinto».

La collaborazione nelle iniziative formative

Un ulteriore passaggio del messaggio riguarda le attività condivise in questi anni con la Camera penale. «Per la Camera penale di Vibo Valentia è stato, inoltre, un privilegio poter collaborare con il dottor Falvo in molte iniziative formative realizzate in questi anni che testimoniano, ancora una volta, la sua attenzione e il suo rispetto per il ruolo dell’Avvocatura».

Il saluto finale dei penalisti vibonesi

Il direttivo conclude ribadendo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal magistrato alla guida della Procura vibonese: «Al dottor Falvo rinnoviamo la nostra stima e la nostra gratitudine per tutto quello che ha fatto alla guida della Procura di Vibo Valentia».