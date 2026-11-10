Il procuratore di Torino, già alla guida della Dda di Reggio Calabria, descrive le nuove strategie dei clan: meno violenza visibile, più affari, cantieri e controllo delle imprese. E avverte sui rischi di un arretramento delle norme antimafia

«La legislazione antimafia del nostro Paese può definirsi avanzata; l'importante è non fare passi indietro pensando che la criminalità mafiosa non sia più una priorità perché superata». Lo afferma, in un'intervista a La Stampa, il procuratore di Torino Giovanni Bombardieri, già capo della Dda di Reggio Calabria. «Gli strumenti investigativi esistono - aggiunge - anche se riforme quali quelle sui reati spia (penso all'abuso d'ufficio) o sulle intercettazioni, come ha ben rappresentato nelle sedi istituzionali il Procuratore Nazionale Antimafia, certamente non aiutano a rendere più efficace il contrasto».

La 'ndrangheta al Nord non fa più rumore? «Dopo una fase in cui avevamo assistito "all'esportazione” dei tradizionali metodi mafiosi - prosegue Bombardieri -, diciamo che adesso le basta evocare scenari di violenza legati al patrimonio di timore e intimidazione che è proprio delle sue famiglie. E sempre più utilizza altri metodi, più remunerativi». Un esempio di questa mafia “evoluta” si trova, per il procuratore di Torino, nei «grandi cantieri, anche delle opere pubbliche, hanno consentito forme di infiltrazione poco rischiose: collocazione di manodopera che accresce prestigio e potere del gruppo di riferimento ed è strumento di controllo della stessa azienda. Recentemente è stata affermata in primo grado, e quindi con pronuncia che è ancora sottoposta al vaglio dei giudici nei successivi gradi, la responsabilità di un esponente locale di una importante realtà sindacale, proprio in ragione di una infiltrazione della criminalità organizzata in contesti lavorativi che non riguardano la singola azienda ma vanno oltre».

«Non bisogna pensare sempre e soltanto alla "cosca” che ti impone il pizzo: spesso è l'imprenditore in difficoltà che si rivolge all'azienda mafiosa (o contigua) per proprio vantaggio economico. Si pensi anche al “recupero crediti”, immediato e senza contestazioni se operato da soggetti legati alla cosca di 'ndrangheta; si pensi alla riduzione della concorrenza leale, con l'allontanamento di soggetti economici sgraditi e che possono insidiare il proprio guadagno» conclude Bombardieri.