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Cronaca

La protesta degli agricoltori a Pizzo tra lacrime, disperazione e tensioni

1 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
La sentenza

Tentato omicidio di due carabinieri sul Poro, confermata l’assoluzione di Accorinti e Timpano che forzarono un posto di blocco

La Corte d’Appello di Catanzaro conferma l’esito del primo grado sulla vicenda del 2017. Dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le accuse di calunnia e resistenza a pubblico ufficiale
Redazione
Tentato omicidio di due carabinieri sul Poro, confermata l’assoluzione di Accorinti e Timpano che forzarono un posto di blocco\n
Aperto il dibattimento

Corruzione ai danni dell’Inail a Vibo, al via il processo in Tribunale per 14 imputati - NOMI

Per otto di loro ipotizzato il reato di associazione a delinquere. Le contestazioni, con false malattie e allergie, si fermano al 2020. In due hanno già riportato una condanna nel processo Imponimento, un terzo nel procedimento Petrol Mafie
Giuseppe Baglivo
Corruzione ai danni dell’Inail a Vibo, al via il processo in Tribunale per 14 imputati - NOMI
Patrimonio enorme

’Ndrangheta, confiscato il tesoro del gruppo Lobello: oltre 162 milioni tra beni, società e un maxi-cantiere del calcestruzzo

Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Catanzaro arriva dopo le condanne riportate nel processo Coccodrillo dagli imprenditori. Ipotizzati collegamenti con le cosche Mazzagatti, Arena e Grande Aracri
Redazione Cronaca
’Ndrangheta, confiscato il tesoro del gruppo Lobello: oltre 162 milioni\u00A0tra beni, società e un maxi-cantiere del calcestruzzo\n
Problema diffuso

«I bambini con disabilità hanno bisogno di certezze»: lettera a Valditara dopo i casi esplosi anche nel Vibonese

L’associazione “Don Gnocchi - Voglia di Vivere” scrive al ministro per denunciare carenze e avvicendamenti che mettono a rischio la continuità didattica. Nelle ultime settimane le storie del bambino di San Calogero rimasto a casa e del piccolo di Filadelfia che ha già cambiato tre docenti
Redazione
«I bambini con disabilità hanno bisogno di certezze»: lettera a Valditara dopo i casi esplosi anche nel Vibonese\n

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Rete viaria

Terra e massi sulla provinciale tra Pizzoni e Vazzano: «Da mesi nessun intervento, situazione peggiorata»

La denuncia di un cittadino: le recenti piogge hanno aggravato le condizioni della carreggiata. Preoccupazione anche per il passaggio quotidiano dei pullman che trasportano gli studenti
Redazione
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Dall’Arma

Nicotera, pedinamenti e minacce social all’ex compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

La donna denuncia ai carabinieri una serie di comportamenti persecutori attribuiti all’ex convivente. Attivato il Codice Rosso, l’uomo è stato deferito per l’ipotesi di atti persecutori e raggiunto dalla misura cautelare
Redazione
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I lavori

Drapia, arriva l’ascensore nella scuola di Sant’Angelo: il Comune conquista il finanziamento per l’impianto

Il progetto si piazza al 22° posto nazionale nella graduatoria del Ministero dell’Istruzione. L’Amministrazione: «Nessuno deve essere lasciato indietro»
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Lo scontro

Rifiuti a Tropea, la ditta Muraca replica al Comune: «Un solo giorno non può cancellare oltre tre anni di servizio»

La società respinge le accuse sull’affidabilità e ricostruisce il caso del 30 settembre: «Cinque addetti indisponibili per motivi di salute e altri tre hanno interrotto il turno». Contestate anche penali e ricostruzione sugli stipendi
Redazione
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Agenti in azione

Paura sull’A2 nel Vibonese, bisarca procede a zigzag tra Mileto e Rosarno seminando il panico: l’autista era ubriaco

l mezzo pesante aveva già urtato il guardrail ma aveva proseguito la marcia. Decine di chiamate al 112 e l’intervento della Polstrada che alla fine è riuscita a fermare il camion
Redazione
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Il bilancio

Marijuana, in due mesi scoperte 19 piantagioni: distrutte 5.550 piante per un valore di oltre 8 milioni

La Guardia di finanza ha intensificato i controlli nelle aree montuose e più impervie della regione. Le coltivazioni, una volta giunte a maturazione e lavorate, avrebbero potuto generare guadagni illeciti milionari
Redazione
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La storia

Francesco, 5 anni, autistico: tre diversi insegnanti di sostegno dall’inizio dell’anno, un nuovo caso a Filadelfia

VIDEO | La mamma Arianna denuncia i continui cambi: «Dov’è la continuità didattica per cui noi genitori facciamo richiesta? Così perde i suoi punti di riferimento e si mette a rischio il passaggio alle elementari»
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L’inchiesta

Uomo trovato carbonizzato nell’auto a Ricadi, svolta nelle indagini: si indaga per omicidio

Il ritrovamento del corpo nella notte del 3 agosto. In un primo momento si è pensato a un suicidio ma gli esiti dell'autopsia hanno cambiato lo scenario. Fascicolo aperto anche per distruzione di cadavere. Al vaglio telecamere e disposte perquisizioni
Redazione
Uomo trovato carbonizzato nell’auto a Ricadi, svolta nelle indagini: si indaga per omicidio\n
Le carte dell’inchiesta

‘Ndrangheta, gli storici legami tra i clan di Melicucco e il clan Mancuso nell’operazione della Dda di Reggio

Il boss Giuseppe Mancuso avrebbe trascorso parte della sua latitanza anche nel paese del Reggino, mentre ad incontrarlo una volta scarcerato si sarebbero recati nel Vibonese esponenti delle famiglie Costa e Filippone
Giuseppe Baglivo
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Relazioni pericolose

’Ndrangheta, la diplomazia mafiosa nella Piana di Gioia Tauro: i summit con Bellocco e Piromalli e il patto con Platì

La rete del clan Costa dalla conquista dello scettro che fu del vecchio patriarca Filippone all’asse strategico con la “serie A” del potere criminale in Calabria. Un asse strategico per la conservazione dell’egemonia
P. P. P.
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Momenti concitati

Furto in casa a Nardodipace, il paese si mobilita: inseguimento nei vicoli e due uomini consegnati ai carabinieri

La proprietaria si accorge dell’intruso mentre cucina e comincia a urlare terrorizzata. I residenti inseguono uno dei due uomini e lo bloccano in una strada senza uscita. Un ex maresciallo impedisce con la sua auto la fuga del presunto complice. Il sindaco: «Orgoglioso dei miei concittadini»
Redazione
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Il caso

Traversale delle Serre, nella galleria inaugurata da Salvini cinque mesi fa ora si procede a senso unico alternato

VIDEO – Un semaforo regola il traffico in ingresso nel tunnel del superamento del Colle Scornari. Cinque mesi fa l’apertura al traffico a lavori non ultimati
Stefano Mandarano
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L’allerta

Intimidazioni, i carabinieri di Vibo alzano la guardia: «Qualcuno potrebbe cercare di fare cassa prima di tornare in galera»

Il 24 novembre approda nuovamente in Cassazione il troncone del processo Rinascita Scott che riguarda 28 imputati, molti attualmente in libertà. L’avvicinarsi del Natale rende il contesto ancora più delicato. L’analisi del comandante provinciale dell’Arma Antonio Parillo
Enrico De Girolamo
Intimidazioni, i carabinieri di Vibo alzano la guardia:\u00A0«Qualcuno potrebbe cercare di fare cassa prima di tornare in galera»\n
Il contenzioso

Pizzo, la guerra per lo stadio Tucci finisce davanti al Tar: nel mirino tariffe, orari e accesso alla struttura

Al centro del contenzioso le competenze del concessionario, le tariffe e la disponibilità degli spazi. Sotto la lente anche i campetti di Sant'Antonio e il divieto di accesso alla struttura
Lorenzo Muratore
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Blitz antimafia

Un secolo di ’ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro: «Nessuno ha denunciato le estorsioni» – NOMI

Il nuovo monito del procuratore Borrelli sulla riforma della giustizia: «O si rafforzano gli organici o sarà la paralisi». Le indagini che hanno portato a 12 arresti dei carabinieri su impulso della Dda di Reggio Calabria sono partite nel 2022. Sequestrati una cava e un terreno
An. Fo.
Un secolo\u00A0di ’ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro: «Nessuno ha denunciato le estorsioni» –\u00A0NOMI\n
Segnali preoccupanti

Ecomafie, Calabria quarta per reati ambientali: 17mila ettari bruciati dagli incendi. La ’ndrangheta punta le aziende agricole

Il report di Legambiente fotografa una Calabria ancora tra le regioni più colpite: i casi sono 2.862. Calano i reati ambientali, ma crescono gli illeciti e resta gravissimo il fenomeno degli roghi boschivi: 656 dolosi su 765
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La mobilitazione

«Non ce la facciamo più», le lacrime degli agricoltori calabresi: la polizia ferma l’occupazione dell’autostrada, svincolo di Pizzo chiuso

VIDEO | A Pizzo i manifestanti cercano di superare lo schieramento degli agenti per fermare il traffico autostradale. La disperazione del “gigante buono” di Polistena che si rivolge ai poliziotti e chiede l’aiuto di Mattarella
Cristina Iannuzzi
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Inchiesta antimafia

’Ndrangheta, blitz nella Piana di Gioia Tauro: 12 arresti della Dda di Reggio Calabria - NOMI

Tra i reati ipotizzati estorsione, violenza privata, detenzione illegale di armi e spaccio di stupefacenti. Operazione dei carabinieri di Gioia Tauro
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Il giorno della protesta

L’assedio dei trattori allo svincolo di Pizzo, attesi anche gli agricoltori di Crotone: traffico a rischio paralisi sull’A2

VIDEO | Si preannuncia una giornata campale. Dopo il blocco di ieri, questa mattina alle 8 è prevista una nuova mobilitazione all’imbocco dell’autostrada. Le richieste: interventi immediati e concreti contro il caro carburante e la vendita sotto costo dei prodotti agricoli
Cristina Iannuzzi
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La decisione

Superbonus e truffe a Nardodipace: in 9 rinviati a giudizio, c’è pure il sindaco

Al centro delle contestazioni dell’accusa condomini inesistenti e lavori mai eseguiti. Ipotizzate indebite erogazioni pubbliche e ingiusti profitti per cifre consistenti derivanti dalle detrazioni del 110%
Giuseppe Baglivo
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Caro carburante, l’appello di Angelo Derenzo agli autotrasportatori: «Lunedì tutti alla Cittadella, facciamoci sentire»