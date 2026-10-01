La protesta degli agricoltori a Pizzo tra lacrime, disperazione e tensioni

La Corte d’Appello di Catanzaro conferma l’esito del primo grado sulla vicenda del 2017. Dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le accuse di calunnia e resistenza a pubblico ufficiale
Per otto di loro ipotizzato il reato di associazione a delinquere. Le contestazioni, con false malattie e allergie, si fermano al 2020. In due hanno già riportato una condanna nel processo Imponimento, un terzo nel procedimento Petrol Mafie
Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Catanzaro arriva dopo le condanne riportate nel processo Coccodrillo dagli imprenditori. Ipotizzati collegamenti con le cosche Mazzagatti, Arena e Grande Aracri
L’associazione “Don Gnocchi - Voglia di Vivere” scrive al ministro per denunciare carenze e avvicendamenti che mettono a rischio la continuità didattica. Nelle ultime settimane le storie del bambino di San Calogero rimasto a casa e del piccolo di Filadelfia che ha già cambiato tre docenti
La donna denuncia ai carabinieri una serie di comportamenti persecutori attribuiti all’ex convivente. Attivato il Codice Rosso, l’uomo è stato deferito per l’ipotesi di atti persecutori e raggiunto dalla misura cautelare
La società respinge le accuse sull’affidabilità e ricostruisce il caso del 30 settembre: «Cinque addetti indisponibili per motivi di salute e altri tre hanno interrotto il turno». Contestate anche penali e ricostruzione sugli stipendi
La Guardia di finanza ha intensificato i controlli nelle aree montuose e più impervie della regione. Le coltivazioni, una volta giunte a maturazione e lavorate, avrebbero potuto generare guadagni illeciti milionari
VIDEO | La mamma Arianna denuncia i continui cambi: «Dov’è la continuità didattica per cui noi genitori facciamo richiesta? Così perde i suoi punti di riferimento e si mette a rischio il passaggio alle elementari»
Il ritrovamento del corpo nella notte del 3 agosto. In un primo momento si è pensato a un suicidio ma gli esiti dell'autopsia hanno cambiato lo scenario. Fascicolo aperto anche per distruzione di cadavere. Al vaglio telecamere e disposte perquisizioni
Il boss Giuseppe Mancuso avrebbe trascorso parte della sua latitanza anche nel paese del Reggino, mentre ad incontrarlo una volta scarcerato si sarebbero recati nel Vibonese esponenti delle famiglie Costa e Filippone
La rete del clan Costa dalla conquista dello scettro che fu del vecchio patriarca Filippone all’asse strategico con la “serie A” del potere criminale in Calabria. Un asse strategico per la conservazione dell’egemonia
La proprietaria si accorge dell’intruso mentre cucina e comincia a urlare terrorizzata. I residenti inseguono uno dei due uomini e lo bloccano in una strada senza uscita. Un ex maresciallo impedisce con la sua auto la fuga del presunto complice. Il sindaco: «Orgoglioso dei miei concittadini»
Il 24 novembre approda nuovamente in Cassazione il troncone del processo Rinascita Scott che riguarda 28 imputati, molti attualmente in libertà. L’avvicinarsi del Natale rende il contesto ancora più delicato. L’analisi del comandante provinciale dell’Arma Antonio Parillo
Il nuovo monito del procuratore Borrelli sulla riforma della giustizia: «O si rafforzano gli organici o sarà la paralisi». Le indagini che hanno portato a 12 arresti dei carabinieri su impulso della Dda di Reggio Calabria sono partite nel 2022. Sequestrati una cava e un terreno
Il report di Legambiente fotografa una Calabria ancora tra le regioni più colpite: i casi sono 2.862. Calano i reati ambientali, ma crescono gli illeciti e resta gravissimo il fenomeno degli roghi boschivi: 656 dolosi su 765
VIDEO | A Pizzo i manifestanti cercano di superare lo schieramento degli agenti per fermare il traffico autostradale. La disperazione del “gigante buono” di Polistena che si rivolge ai poliziotti e chiede l’aiuto di Mattarella
VIDEO | Si preannuncia una giornata campale. Dopo il blocco di ieri, questa mattina alle 8 è prevista una nuova mobilitazione all’imbocco dell’autostrada. Le richieste: interventi immediati e concreti contro il caro carburante e la vendita sotto costo dei prodotti agricoli
Al centro delle contestazioni dell’accusa condomini inesistenti e lavori mai eseguiti. Ipotizzate indebite erogazioni pubbliche e ingiusti profitti per cifre consistenti derivanti dalle detrazioni del 110%