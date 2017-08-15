Tutti gli articoli di Cronaca
E’ approdato stamattina nel porto di Vibo Marina il mega yatch “O’Mega” dei reali di Giordania. Un’imbarcazione lunga quasi 82 metri e che ha subito attirato l’attenzione dei numerosi passanti e vacanzieri di ferragosto. Si tratta di uno yatch extra lusso che può ospitare sino a 32 passeggeri ed è dotato a bordo di ogni comfort ed è capace di navigare anche con le condizioni metereologiche più avverse.
Il re di Giordania Abd Allah II dal 10 giugno 1993 è sposato con Rania al Yasin, nel 2005 considerata dal magazine inglese Harpers and Queens come una delle regine più belle del secolo. Da anni si occupa di sviluppo di progetti economici; incoraggiamento degli investimenti stranieri; protezione dei bambini da ogni tipo di violenza; promozione dell’Early Childhood Development; inserimento dell’insegnamento di informatica nelle scuole.
E’ la prima volta che l’imbarcazione dei reali di Giordania – battente bandiera greca – approda nel porto di Vibo Marina. La regina Rania è scesa dall’imbarcazione insieme alla figlia – la principessa Iman – per raggiungere il suo aereo personale all’aereoporto di Lamezia Terme. Ad accoglierle, oltre alle personali guardie del corpo, anche i poliziotti della Digos della Questura di Vibo Valentia.