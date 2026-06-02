VIDEO | L’evento di rilevanza nazionale si terrà nella suggestiva cornice del lungomare Falcomatà. A Roma dal 4 al 7 giugno il “Villaggio dell’Arma” a Villa Borghese con stand e incontri
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Il prossimo 5 giugno l'Arma dei Carabinieri celebrerà il 212° anniversario della fondazione con una cerimonia militare che si terrà a Reggio Calabria, nella suggestiva cornice del lungomare Falcomatà.
Alle celebrazioni, con inizio previsto per le ore 11, sarà presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il programma prevede lo schieramento dei Reparti rappresentativi di tutte le componenti dell’Arma. Una celebrazione che quest'anno avrà un significato in più ricorrendo gli 80 anni della Repubblica Italiana.
La “festa” dell’Arma non si esaurirà così. A Roma, dal 4 al 7 giugno, all'interno di Villa Borghese, sarà allestito il “Villaggio Arma”: un'opportunità per immergersi nel mondo dell’Arma attraverso l’esposizione di stand e incontri su temi di interesse. La sera del 7 si svolgerà, nella cornice di Piazza di Siena, il tradizionale carosello del 4° Reggimento a cavallo.