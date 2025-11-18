Sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione e messa in sicurezza lungo la strada provinciale n. 11, nel tratto che congiunge Vibo Valentia - Triparni - Porto Salvo con diramazioni per Vena Inferiore e la sp n. 80 per Cessaniti. «L'intervento gestito dall’Amministrazione provinciale – ha fatto sapere l’Ente attraverso un comunicato stampa –, ha richiesto un investimento totale di 650 mila euro. I lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale della viabilità stradale hanno incluso la bitumazione di alcuni tratti, l'installazione di segnaletica e la posa in opera di apposite barriere di sicurezza». Il presidente della Provincia di Vibo, Corrado L'Andolina, nella nota stampa ha sottolineato che la manutenzione della sp n.11 «è stata realizzata interamente durante il mio attuale mandato presidenziale». Pur evidenziando che «un passo avanti è stato fatto», L'Andolina ha riconosciuto che «questa strada presenta ancora criticità e serviranno nuove risorse, consistenti, per metterla definitivamente in sicurezza».

L’Andolina ha poi allargato la prospettiva sull'azione amministrativa in corso, menzionando che «circa 35 cantieri sono attualmente aperti sul territorio provinciale, con altri che si sono chiusi di recente e altri ancora in procinto di partire». Il comunicato stampa si conclude poi con una dichiarazione che ritorna brevemente sulla profonda crisi politica dell’Ente e sul forte desiderio di molti Comuni della fascia montana di abbandonare la Provincia e tornare con Catanzaro: «Oggi i fatti dimostrano che qui non ci si limita alle intenzioni. Si interviene e lo si fa con determinazione, con costanza, precisione, senza proclami ma con risultati concreti».