Il Consiglio d’istituto ha stabilito di prolungare la sospensione delle attività didattiche per lunedì e martedì. Il recupero è previsto il 29 maggio e il 5 giugno 2027. Concordata anche una nuova organizzazione dei lavori in via degli Artigiani per agevolare l'accesso degli studenti

Resterà chiuso anche nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 ottobre il liceo scientifico Giuseppe Berto di Vibo Valentia, interessato nei giorni scorsi dalla fuga di gas provocata dalla rottura di una condotta durante i lavori in via degli Artigiani. La decisione, già anticipata nei giorni scorsi, è stata formalizzata dal Consiglio d'istituto, che si è riunito ieri nei locali di Palazzo Luigi Razza, sede del Comune, dal momento che l'accesso all'edificio scolastico resta temporaneamente interdetto. Una decisione che coincide con la nuova tempistica dei lavori, che proprio dal 14 ottobre saranno effettuati esclusivamente in orario pomeridiano, dunque dopo l’orario scolastico.

Il recupero delle lezioni

Il Consiglio d'istituto ha inoltre definito le modalità di recupero delle due giornate di attività didattica. Avvalendosi delle disposizioni sull'autonomia scolastica, la dirigente ha disposto una modifica straordinaria del calendario scolastico 2026-2027.

Le lezioni non effettuate lunedì 12 e martedì 13 ottobre saranno recuperate rispettivamente sabato 29 maggio e sabato 5 giugno 2027, due giornate nelle quali, secondo il calendario ordinario dell'istituto, non erano previste attività didattiche.

In questo modo sarà possibile recuperare le ore di lezione senza incidere sul monte complessivo delle attività scolastiche programmate per l'anno in corso.

La ripresa delle attività e i lavori in via degli Artigiani

La decisione, come detto, è collegata anche alle indicazioni emerse durante il tavolo tecnico svoltosi venerdì, al quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune e dell'impresa impegnata nei lavori.

Secondo quanto comunicato in quella sede, a partire da mercoledì 14 ottobre gli interventi nel tratto di cantiere situato davanti al liceo saranno effettuati dalle 14,30 alle 20, così da evitare interferenze con l'ingresso e l'uscita degli studenti.

Una volta completate le operazioni in quest'area, il cantiere potrà tornare a operare anche nelle ore mattutine, secondo la programmazione degli interventi.