"Lordazzi" beccati a Vibo dalle fototrappole del Comune

VIDEO | Siglata l’intesa con l’associazione Attivamente coinvolte: «Le denunce sono tante ma il sommerso è ancora enorme, noi ci siamo». A Pizzo a breve sarà operativa una struttura per l’accoglienza temporanea delle vittime
Gravissimo episodio durante l’incontro di calcio di Seconda categoria. Il giovanissimo direttore di gioco di Locri aggredito con inaudita violenza da un giocatore vibonese. L’Associazione arbitri: «Inaccettabile, serve sicurezza per i nostri tesserati»
Condannato in via definitiva nel processo Rimpiazzo, sotto processo in Assise a Catanzaro per alcuni fatti di sangue, Michele Fiorillo era già emerso nell’operazione “Crimine” per i solidi legami con i più blasonati clan della jonica reggina
Il deputato di Forza Italia Enrico Costa pubblica su X i numeri degli indennizzi liquidati nei primi 10 mesi del 2025. Le due Corti d’appello calabresi presentano le cifre più elevate: «Come fa il Csm a dare una valutazione positiva al 99% dei magistrati»
Il Comune con l’ausilio della Polizia locale e della ditta Muraca ha già elevato numerose sanzioni grazie al sistema di videosorveglianza. Sindaco e assessore: «Tolleranza zero, i cittadini rispettino le regole»
Le strutture video sorvegliate che saranno piazzate sul territorio possono catturare fino a una decina di esemplari alla volta. Al tavolo tecnico hanno preso parte tra gli altri il prefetto Anna Aurora Colosimo, il sindaco Romeo, i carabinieri Forestali e i rappresentanti degli Ambiti territoriali di caccia
Dura presa di posizione anche da parte dell'amministrazione comunale: «Un gesto tanto deplorevole quanto inqualificabile, completamente estraneo ai valori di correttezza, rispetto e socialità che devono contraddistinguere il calcio e lo sport»
I Consigli comunali dei due centri montani seguono Serra San Bruno e approvano la delibera che dà avvio alla procedura. Nelle scorse settimane i sindaci Crispo e Angilletta avevano spiegato le motivazioni delle rispettive comunità
L’Associazione Italiana Arbitri, con il presidente Antonio Zappi e il Comitato Nazionale, condanna con fermezza la violenza subita dal giovane direttore di gara durante Francica–U.S. Girifalco e annuncia azioni nelle sedi federali e giudiziarie
Seguirà il nuovo processo d’appello a piede libero. Accolte le prospettazioni del difensore. Il 21 novembre scorso il 42enne ha incassato l’assoluzione nell’operazione “Portosalvo” per l’omicidio Stanganello
L’unico candidato in corsa non è stato eletto perché è non stato raggiunto il numero minimo di elettori alle urne. L’ex parlamentare pone interrogativi inquietanti e mette nel mirino anche Capistrano: «I cittadini meritano risposte, non silenzi»
Per la decima edizione della manifestazione sono state donate e messe a dimora nuove piante in città. L’iniziativa promossa dal Comune rientra in un percorso di sensibilizzazione ecologica rivolto a cittadini, associazioni ed enti locali
Ieri al Comune, in vista della ricorrenza di oggi 25 novembre, si è vissuto un momento di grande partecipazione e commozione per rimarcare l’urgenza di un’evoluzione culturale che possa finalmente contrastare efficacemente un fenomeno che continua a seminare disperazione, dolore e ingiustizia