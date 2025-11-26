Social
Cronaca
"Lordazzi" beccati a Vibo dalle fototrappole del Comune
26 novembre, 2025
25 novembre

A Vibo la firma con i carabinieri del protocollo contro la violenza sulle donne, ma resta l’unico capoluogo senza una casa rifugio

VIDEO | Siglata l’intesa con l’associazione Attivamente coinvolte: «Le denunce sono tante ma il sommerso è ancora enorme, noi ci siamo». A Pizzo a breve sarà operativa una struttura per l’accoglienza temporanea delle vittime
Cristina Iannuzzi
A Vibo la firma con i carabinieri del protocollo contro la violenza sulle donne, ma resta l’unico capoluogo senza una casa rifugio
Fine del gioco

Francica, arbitro di 17 anni preso a schiaffi in campo durante la partita con Girifalco: il VIDEO

Gravissimo episodio durante l’incontro di calcio di Seconda categoria. Il giovanissimo direttore di gioco di Locri aggredito con inaudita violenza da un giocatore vibonese. L’Associazione arbitri: «Inaccettabile, serve sicurezza per i nostri tesserati»
Redazione
Francica, arbitro di 17 anni preso a schiaffi in campo durante la partita con Girifalco: il VIDEO\n
Violenza gratuita

Prende a schiaffi un passante dopo la partita con la Vibonese: 8 anni di Daspo a tifoso della Vigor Lamezia

Al termine dell’incontro del 16 novembre allo stadio Razza l’ultrà lametino aveva aggredito nel parcheggio una persona completamente estranea all’evento sportivo
Redazione
Prende a schiaffi un passante dopo la partita con la Vibonese: 8 anni di Daspo a tifoso della Vigor Lamezia\n
La lettera

Arbitro aggredito in campo, il giocatore del Francica chiede perdono: «Provo vergogna, accetto le conseguenze»

Tonino Ventrice si rivolge innanzitutto al direttore di gara con una lettera aperta: «Il mio è stato un gesto inqualificabile, rifletterò. Spero un giorno di poterle chiedere scusa di persona»
Redazione Cronaca
Arbitro aggredito in campo, il giocatore del Francica chiede perdono: «Provo vergogna, accetto le conseguenze»\n

Nuovo sequestro

Serra, arrestato un uomo che custodiva armi e centinaia di munizioni in alcuni casolari di campagna

L’operazione condotta dalla polizia ha consentito di rinvenire anche un fucile rubato e una grande quantità di cartucce e proiettili
Redazione
Serra, arrestato un uomo che custodiva armi e centinaia di munizioni in alcuni casolari di campagna\n
Passa al 41 bis

‘Ndrangheta, il ministero della Giustizia dispone il carcere duro per uno dei vertici del clan dei Piscopisani

Condannato in via definitiva nel processo Rimpiazzo, sotto processo in Assise a Catanzaro per alcuni fatti di sangue, Michele Fiorillo era già emerso nell’operazione “Crimine” per i solidi legami con i più blasonati clan della jonica reggina
Giuseppe Baglivo
‘Ndrangheta, il ministero della Giustizia dispone il carcere duro per uno dei vertici del clan dei Piscopisani\n
I nodi della giustizia

Ingiuste detenzioni, nel 2025 record di risarcimenti a Reggio Calabria (5,5 milioni) e Catanzaro (4,3 milioni)

Il deputato di Forza Italia Enrico Costa pubblica su X i numeri degli indennizzi liquidati nei primi 10 mesi del 2025. Le due Corti d’appello calabresi presentano le cifre più elevate: «Come fa il Csm a dare una valutazione positiva al 99% dei magistrati»
Redazione Cronaca
Ingiuste detenzioni, nel 2025 record di risarcimenti a Reggio Calabria (5,5 milioni) e Catanzaro (4,3 milioni)\n
Pene esecutive

Rapina a mano armata a Filandari: tre arresti tra Soriano e Gerocarne per condanne definitive dopo 15 anni dai fatti

I carabinieri hanno dato esecuzione ai provvedimenti di carcerazione nei confronti di tre imputati per i quali è stata riconosciuta la penale responsabilità
Giuseppe Baglivo
Rapina a mano armata a Filandari: tre arresti tra Soriano e Gerocarne per condanne definitive dopo 15 anni dai fatti\n
Campagna nazionale

“Orange the World”: Questura e presidi vibonesi della polizia si colorano di arancione contro la violenza di genere

In occasione del 25 novembre gli agenti hanno distribuito in città materiale informativo dedicato alla prevenzione. Il contenuto offre strumenti e contatti utili per chiedere aiuto
Redazione
“Orange the World”: Questura e presidi vibonesi\u00A0della polizia si colorano di arancione contro la violenza di genere\n
L’evento

‘Ndrangheta più schermata nelle imprese all’estero, a Vibo si discute di lotta al crimine con esperti da tutto il mondo

Presentati alla Scuola di Polizia i risultati di un progetto internazionale del Servizio centrale operativo (Sco). Presenti anche i procuratori di Catanzaro, Vibo e Reggio Calabria
Redazione Cronaca
‘Ndrangheta più schermata nelle imprese all’estero,\u00A0a Vibo si discute di lotta al crimine con esperti da tutto il mondo\n
Grande fardello

Vibo, “lordazzi” immortalati mentre abbandonano rifiuti ovunque: multe fino a 1.500 euro e sospensione della patente. Il VIDEO

Il Comune con l’ausilio della Polizia locale e della ditta Muraca ha già elevato numerose sanzioni grazie al sistema di videosorveglianza. Sindaco e assessore: «Tolleranza zero, i cittadini rispettino le regole»
Redaizone
Vibo, “lordazzi” immortalati mentre abbandonano rifiuti ovunque:\u00A0multe fino a 1.500 euro e sospensione della patente. Il VIDEO\n
Prime azioni concrete

Emergenza cinghiali, riunione operativa in Prefettura: 4 gabbie-trappola in arrivo nel Vibonese

Le strutture video sorvegliate che saranno piazzate sul territorio possono catturare fino a una decina di esemplari alla volta. Al tavolo tecnico hanno preso parte tra gli altri il prefetto Anna Aurora Colosimo, il sindaco Romeo, i carabinieri Forestali e i rappresentanti degli Ambiti territoriali di caccia
Redazione
Emergenza cinghiali, riunione operativa in Prefettura: 4 gabbie-trappola in arrivo nel Vibonese\n
Giro di vite

Tropea, controlli della polizia nelle case popolari: armi clandestine e droga in cantina. Un arresto

Il piccolo arsenale, composto anche da munizioni e un fucile a canne mozze, è stato rinvenuto nascosto assieme allo stupefacente, già confezionato e pronto per lo spaccio
Redazione
Tropea, controlli della polizia nelle case popolari: armi clandestine e droga in cantina. Un arresto\n
Anziani tutelati

Soriano, blitz dei carabinieri in una Casa di riposo: riscontrate violazioni delle norme igieniche, scatta la multa 

L’ispezione dei Nas ha evidenziato la mancata applicazione del protocollo di legge in materia di sicurezza alimentare. Contestata una sanzione alla rappresentante legale della struttura
Redazione
Soriano, blitz dei carabinieri in una Casa di riposo: riscontrate violazioni delle norme igieniche, scatta la multa\u00A0\n
La decisione

La società del Francica interviene dopo l’aggressione all’arbitro 17enne: «Sospensione immediata per il nostro giocatore»

Dura presa di posizione anche da parte dell'amministrazione comunale: «Un gesto tanto deplorevole quanto inqualificabile, completamente estraneo ai valori di correttezza, rispetto e socialità che devono contraddistinguere il calcio e lo sport»
Vincenzo Primerano
La società del\u00A0Francica interviene dopo l’aggressione all’arbitro 17enne: «Sospensione immediata per il nostro giocatore»\n
Rete territoriale

San Gregorio d’Ippona, inaugurato lo sportello comunale “Obiettivo speranza” per il supporto alle vittime di violenza

L’iniziativa, nata sui social e ora formalizzata, punta a offrire un punto di riferimento concreto: professionisti e volontari pronti a dare sostegno psicologico e legale
Redazione
San Gregorio d’Ippona, inaugurato lo sportello comunale “Obiettivo speranza” per il supporto alle vittime di violenza
Primo passo

Ritorno alla Provincia di Catanzaro, Simbario e Mongiana danno via all’iter per “abbandonare” Vibo

I Consigli comunali dei due centri montani seguono Serra San Bruno e approvano la delibera che dà avvio alla procedura. Nelle scorse settimane i sindaci Crispo e Angilletta avevano spiegato le motivazioni delle rispettive comunità
Redazione
Ritorno alla Provincia di Catanzaro,\u00A0Simbario e Mongiana danno via all’iter per “abbandonare” Vibo
Dura reazione

Aggredito arbitro 17enne a Francica: l’Aia esprime «profondo sconcerto» e promette tolleranza zero

L’Associazione Italiana Arbitri, con il presidente Antonio Zappi e il Comitato Nazionale, condanna con fermezza la violenza subita dal giovane direttore di gara durante Francica–U.S. Girifalco e annuncia azioni nelle sedi federali e giudiziarie
Redazione Cronaca
Aggredito arbitro 17enne a Francica: l’Aia\u00A0esprime «profondo sconcerto» e promette tolleranza zero\n
‘Ndrangheta

Operazione Rimpiazzo: dopo sei anni torna in libertà imputato ritenuto elemento di peso del clan dei Piscopisani

Seguirà il nuovo processo d’appello a piede libero. Accolte le prospettazioni del difensore. Il 21 novembre scorso il 42enne ha incassato l’assoluzione nell’operazione “Portosalvo” per l’omicidio Stanganello
Giuseppe Baglivo
Operazione Rimpiazzo: dopo sei anni torna in libertà imputato ritenuto elemento di peso del clan dei Piscopisani\n
Giornata di sensibilizzazione

Vibo, alla Scuola di Polizia fari accesi sulla violenza di genere con casi concreti e il dibattito tra esperti e studenti

Oltre ai futuri agenti, erano presenti anche i ragazzi delle scuole superiori della città e le atlete di Todo Sport e Volley Tonno Callipo. Intervenuti anche il prefetto Colosimo e il questore Ruperti
Redazione
Vibo, alla Scuola di Polizia fari accesi sulla violenza di genere con casi concreti e il dibattito tra esperti e studenti
L’intervento

Voto nei Comuni sciolti per ‘ndrangheta, l’ex presidente dell’Antimafia Morra: «Ad Acquaro astensionismo “obbligato”?»

L’unico candidato in corsa non è stato eletto perché è non stato raggiunto il numero minimo di elettori alle urne. L’ex parlamentare pone interrogativi inquietanti e mette nel mirino anche Capistrano: «I cittadini meritano risposte, non silenzi»
Giuseppe Baglivo
Voto nei Comuni sciolti per ‘ndrangheta, l’ex presidente dell’Antimafia Morra: «Ad Acquaro astensionismo “obbligato”?»\n
Verde pubblico

Il Movimento 5 Stelle partecipa alla Festa dell’albero: nuove piantumazioni a Vibo Valentia

Per la decima edizione della manifestazione sono state donate e messe a dimora nuove piante in città. L’iniziativa promossa dal Comune rientra in un percorso di sensibilizzazione ecologica rivolto a cittadini, associazioni ed enti locali
Il Movimento 5 Stelle partecipa alla Festa dell’albero: nuove piantumazioni\u00A0a Vibo Valentia\n
Impegno sociale

Vibo, gli studenti dell’Istituto Vespucci-Murmura in prima linea per la Giornata contro la violenza sulle donne

La scuola celebra il 25 novembre con due appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione, assieme a docenti, Istituzioni e associazioni del territorio
Redazione
Vibo, gli studenti dell’Istituto Vespucci-Murmura in prima linea per la Giornata contro la violenza sulle donne\n
Voci unite

«La violenza sulle donne non ci rende uomini», il messaggio di uno studente di Vibo nella Giornata internazionale di mobilitazione

Ieri al Comune, in vista della ricorrenza di oggi 25 novembre, si è vissuto un momento di grande partecipazione e commozione per rimarcare l’urgenza di un’evoluzione culturale che possa finalmente contrastare efficacemente un fenomeno che continua a seminare disperazione, dolore e ingiustizia
Cristina Iannuzzi
«La violenza sulle donne non ci rende uomini», il messaggio di uno studente di Vibo nella Giornata internazionale di mobilitazione\n
1
...
