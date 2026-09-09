La giocata fortunata è stata effettuata in via Nazionale con i numeri 3-8-30. Nell’ultimo concorso distribuiti premi per 5,05 milioni di euro, mentre da inizio anno il montepremi supera gli 838 milioni

Esulta la Calabria con il concorso del Lotto di martedì 8 settembre. Come riporta Agipronews, infatti, un fortunato giocatore di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, ha centrato un colpo da ben 90mila euro grazie al terno 3-8-30 sulla ruota Nazionale; la giocata vincente è stata effettuata in Via Nazionale. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,05 milioni di euro, per un totale di oltre 838,9 milioni di euro da inizio 2026.