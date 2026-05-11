La fortuna fa tappa in Calabria grazie all’ultimo concorso del Lotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di venerdì 8 maggio 2026 la regione ha fatto registrare vincite complessive per oltre 28mila euro, con Vibo Valentia protagonista della giocata più alta.

Nel dettaglio, in un esercizio di Via Terravecchia Inferiore, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 14.642 euro grazie a una combinazione particolarmente ricca composta da sei ambi, quattro terni e una quaterna. Una giocata che ha permesso di portare a casa uno dei premi più importanti assegnati in Calabria nell’ultimo concorso.

La dea bendata ha sorriso anche alla provincia di Cosenza. A Rende, infatti, presso un’attività situata in Corso Italia, un terno ha regalato a un altro giocatore una vincita da 13.500 euro, contribuendo ad aumentare il bottino complessivo conquistato nella regione.

L’ultimo concorso del Lotto, inoltre, ha distribuito premi per circa 4,34 milioni di euro in tutta Italia. Da inizio 2026 il totale delle vincite assegnate ha già raggiunto quota 493,5 milioni di euro, confermando il grande seguito del gioco in tutto il Paese.