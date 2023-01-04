Il sindaco Alfredo Barillari: "Doveroso rappresentare ai genitori e alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell'intera comunità per la tragica scomparsa di Carmine Mete Mannella"

E’ stato proclamato il lutto cittadino per la celebrazione dei funerali del giovane serrese che ha perso la vita in un tragico incidente stradale la sera di Capodanno. Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, con apposita ordinanza, ha emanato il provvedimento che sarà in vigore per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali del 32enne Carmine Mete Mannella, previsti per oggi alle 15. “Ritenuto doveroso rappresentare ai genitori e alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità per la tragica scomparsa di Carmine Mete Mannella e interprete dei sentimenti di tutta la cittadinanza – ha dichiarato il primo cittadino – si ravvisa la necessità di proclamare il lutto cittadino”. Pertanto, è stata disposta l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale listata a lutto, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 15,00 alle ore 18,00 in concomitanza con lo svolgimento dei funerali e il divieto, nella suddetta fascia oraria, di qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata. [Continua in basso]

Il tragico sinistro in cui ha perso la vita Carmine Mete Mannella, si è verificato la sera di giorno 1 gennaio lungo la Trasversale delle Serre, nel territorio comunale di Spadola. Dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno, è stato possibile chiarire che il veicolo del giovane si era accostato all’argine destro della carreggiata a causa di un’ avaria al motore. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Mannella a quel punto sarebbe sceso dall’auto per controllarne lo stato, venendo così travolto da un’autovettura che procedeva nello stesso senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno, che hanno immediatamente richiesto l’intervento di personale sanitario, i quali non hanno potuto far altro che constatare la morte del trentaduenne. L’ulteriore attività investigativa ha permesso di ricostruire le dinamiche del sinistro e di individuare, identificare e denunciare all’autorità giudiziaria il conducente del secondo veicolo, ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale.

