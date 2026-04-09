Collaboratore di LaC News24 e direttore del Fatto di Calabria, è deceduto per un malore mentre si trovava in auto tra Pizzo e Vibo Marina. L’editore Maduli: «Onorato di averti conosciuto, oggi perdo un amico». Il cordoglio dei direttori editoriale e responsabile Falduto e Laratta e della redazione

La notizia della prematura scomparsa di Domenico Martelli ci è piovuta addosso come un macigno. Cronista attento e scrupoloso, aveva ereditato il fiuto per la notizia e la capacità del racconto fedele, chiaro e veritiero dei fatti dal papà Franco, indimenticato caporedattore della sede Rai della Calabria.

Domenico se ne è andato a 56 anni. Un malore lo ha colto alla guida della propria auto lungo la Statale per Tropea, tra le località di Pizzo e Vibo Marina. Lo ha strappato all’affetto della moglie, dei due figli, delle sorelle Mara e Annalisa. E all’affetto dei colleghi, anche quelli del nostro network di cui è stato stretto collaboratore. Oggi notista politico per LaC News24, era direttore della testata on line Il Fatto di Calabria, ha inoltre guidato La Provincia di Cosenza ed affiancato il gruppo Igreco nella comunicazione.

In passato è stato responsabile delle pagine di Cosenza del Domani della Calabria. Il suo nome però, è legato soprattutto al settimanale di informazione Mezzoeuro, un cartaceo dal quale Martelli, con il suo acume e la sua capacità di leggere tra le righe, offriva una chiave di lettura estremamente pungente della politica regionale.

L'editore del network LaC Domenico Maduli, il direttore editoriale Maria Grazia Falduto, il direttore responsabile Franco Laratta e tutta la redazione del network si stringono forte attorno alla famiglia di Domenico.

L’editore Maduli: «Perdo un amico»

«Oggi sale in cielo un uomo, un padre esemplare, un marito, un giornalista per bene, un professionista che ha affrontato la vita con coraggio ed estrema serietà pagandone a volte e spesso un prezzo al di sopra del dovuto per ribadire la verità dell’informazione», commenta l’editore di LaC Domenico Maduli. Che aggiunge: «Io oggi perdo un Amico, prima ancora che un opinionista. Posso dirmi onorato di averti conosciuto e sempre sostenuto, Domenico, anche quando non conveniva. Ci lascia un uomo che ha camminato con coraggio nel suo mestiere, lasciando tracce dense di importanza».