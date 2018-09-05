<p><strong>Prorogata la sospensione delle udienze</strong> dei procedimenti civili al <strong>nuovo Tribunale di Vibo</strong> Valentia. La decisione arriva dal <strong>presidente del Tribunale, Alberto Filardo</strong>, a causa <strong>dell’inagibilità dell’edificio.</strong> Altri 60 giorni proroga e quindi <strong>niente udienze civili per tutto settembre ed ottobre.</strong> Se ne riparlerà a novembre. Il comando provinciale dei<strong> Vigili del fuoco</strong> aveva invitato il <strong>Comune</strong> ad effettuare alcuni<strong> lavori necessari</strong> per la messa in sicurezza della struttura, ad iniziare dalle uscite di emergenza in caso di pericoli. Nulla è stato però portato a termine (per le uscite di sicurezza si resta in attesa della verifica di regolarità da parte dei Vdf) e da qui la decisione del presidente del Tribunale che è motivata però anche da <strong>altre mancanze. Il Ministero delle Giustizia</strong> aveva infatti invitato il <strong>Provveditorato alle opere pubbliche</strong> di Catanzaro ad <strong>eseguire in via d’urgenza alcuni lavori</strong> (quantificati in 400mila euro), ma anche in questo caso tutto è ancora in “alto mare”. Le situazioni di pericolo all’interno del nuovo Tribunale di via Lacquari non sono dunque cessate e da qui la decisione di <strong>rinviare le udienze civili (giudice di pace in primis che non tiene udienze utili da oltre quattro mesi)</strong> di altri due mesi. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-26642"></div>\n\nAd aprile si era registrato al piano terra dell’edificio il <strong>crollo di parte della controsoffittatura</strong> e nell’occasione erano stati i Vigili del fuoco ad imporre alcune precise prescrizioni per mettere in sicurezza il palazzo di giustizia. Intanto per il <strong>10 settembre</strong> prossimo, al fine di discutere della problematica, è prevista una <strong>riunione presieduta dal presidente del Tribunale, Alberto Filardo,</strong> che vedrà partecipare il <strong>procuratore Bruno Giordano</strong>, il presidente dell’Ordine degli <strong>avvocati Giuseppe Altieri</strong>, il sindaco <strong>Elio Costa,</strong> il comandante dei vigili del fuoco <strong>Salvatore Tafaro</strong> ed il rup <strong>Claudio Decembrini.</strong> Oltre alle carenze strutturali, <strong>particolarmente delicata</strong> si presenta poi la situazione nella <strong>sezione Lavoro.</strong> Nonostante l’arrivo di tanti giovani magistrati, a tale sezione – <strong>di certo la più importante e delicata in ogni Tribunale</strong> – è stato <strong>assegnato un solo giudice,</strong> Ilario Nasso, che va ad affiancare Anna Maria Loiacono, magistrato con una grande esperienza alle spalle ma assente da tempo per motivi di salute. Una<strong> situazione difficile che andrebbe “sanata” al più presto</strong> perché la montagna di lavoro da smaltire cresce sempre più e perché un solo magistrato – pur preparato, capace e volenteroso come Ilario Nasso – di certo “miracoli” non può compierne. A <strong>farne le spese</strong> la <strong>parte più debole del mondo del lavoro,</strong> giovani e padri di famiglia che aspettano da anni (nonostante la riforma “Fornero”<strong> sulla carta</strong> preveda decisioni in tempi rapidissimi) la <strong>riaffermazione dei propri diritti,</strong> spesso violati palesemente da <strong>datori di lavoro</strong> senza scrupoli che <strong>confidano sull’impunità</strong> e su una macchina della giustizia che, a queste latitudini, fa acqua da tutte le parti. <strong>Sino a quando? <span style="text-decoration: underline;">LEGGI ANCHE: </span></strong><strong style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/10354-nuovo-tribunale-rischio-chiusura-avvocati-politica-allerta/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: underline; outline: none;">Nuovo tribunale a rischio chiusura, avvocati e politica in allerta</a> </strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/10366-crolla-controsoffitto-nuovo-tribunale-sospese-attivita/">Crolla un controsoffitto nel nuovo Tribunale di Vibo, sospese temporaneamente le attività</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>