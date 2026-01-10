Sta provocando ingenti danni e forte preoccupazione il maltempo sul territorio comunale di Mileto . Tra le maggiori criticità registrate nelle ultime ore vi è il crollo di parte della strada e del muro adiacenti all'ex fabbrica di laterizi “ Ciaramadiu ” della città capoluogo, che oggi ospita un'azienda specializzata nella lavorazione del ferro battuto e dell'alluminio. Il tratto collega Mileto al rione Calabrò ed era già stato ultimamente oggetto, da parte del Comune, di interventi susseguenti a uno smottamento dell'asfalto della carreggiata . Lavori che a conti fatti non sono bastati , visto che le copiose piogge e il forte vento di questi giorni hanno contribuito all'ulteriore cedimento e ad assestarne il colpo definitivo . L'ultimo smottamento, oltre a parte della strada e al muro di cinta dell'ex fabbrica di laterizi, si è portato via anche uno dei lampioni dell'illuminazione pubblica , tant'è che l'area al momento ne risulta sprovvista . Palpabile la preoccupazione tra gli abitanti della zona, visto che il maltempo non sembra dare tregua e che a pochi metri dal crollo del muro e della carreggiata persistono pericolosamente numerose case , fra l'altro lungo una via in forte discesa. A rischio , in caso di ulteriori cedimenti, anche l'antica ciminiera che fino ad alcuni decenni fa fumava copiosamente dalla fornace che, ininterrottamente, produceva mattoni e tegole in argilla e in altro materiale esportati in tutto il mondo. Sul luogo del crollo rimangono oggi le vistose crepe sul resto della carreggiata che ha resistito alle intemperie. Nel frattempo il Comune ha opportunamente provveduto a interdire agli automobilisti il ​​tratto interessato, in attesa di interventi più consistenti e, si spera, risolutivi.