Complice la pioggia incensante, parte dell'arteria ha ceduto. Sul posto i vigili urbani che stanno transennando l'area. Disagi anche in altre zone della provincia

Le abbondanti piogge che da ieri continuano a cadere sul Vibonese fanno registrare le prime serie conseguenze sulle arterie stradali. Nel primo pomeriggio a San Pietro, piccola frazione di Vibo Valentia, parte della strada d’accesso poco dopo Longobardi è crollata. Un punto che tra l’altro già in passato era stato oggetto di interventi di messa in sicurezza. A poco tempo dall’ennesimo crollo della strada di Longobardi, dunque, altri disagi per gli abitanti della zona.

Sul posto ci sono l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo insieme al comandante della polizia municipale. Allertata l’Unità di Crisi – CCS centro coordinamento soccorsi attiva in prefettura. I vigili urbani stanno provvedendo a transennare l’area. [Continua in basso]

Caduti massi sulla strada tra Zaccanopoli e Parghelia

Disagi si registrano anche in altre zone della provincia. Una caduta di massi si è verificata sulla ex strada provinciale Zaccanopoli-Parghelia. Ciò ha provocato un’ostruzione parziale della sede stradale che impedisce il transito ai mezzi pesanti. La strada risulta anche allagata.

Arbusti in strada a Vibo Marina

Pioggia e vento sono anche la causa della caduta di alcuni arbusti lungo corso Michele Bianchi a Vibo Marina. Le fronde hanno occupato parte della carreggiata, nell’intersezione con via Roma e via Piemonte, ostruendo il passaggio dei veicoli.



