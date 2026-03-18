Sulla provinciale tra Vazzano e Vallelonga cedimento della sede stradale, disagi anche sulla Sp 47 per Capistrano. Ancora interdette al traffico da ieri la Sp 54 per Filogaso e la Ss 182 che porta a Serra San Bruno

Nuovi guai per la viabilità dell’entroterra vibonese all’indomani del passaggio del ciclone Jolina, che a causa delle intense piogge ha provocato frane e smottamenti compromettendo la tenuta di costoni e strade. Ai disagi già registrati ieri, se ne aggiungono di nuovi oggi con la chiusura di altri tratti stradali.

In particolare, è stato interdetto al traffico il tratto di strada provinciale che collega Vazzano a Vallelonga (per poi arrivare a San Nicola da Crissa), a causa del cedimento dell’asse stradale. Un altro importante avvallamento della carreggiata si è poi registrato lungo la strada provinciale tra Capistrano e San Nicola da Crissa, anch’essa in procinto di essere chiusa al traffico.

Chiusa ancora da ieri, a causa di diverse frane, la provinciale tra Filogaso e San Nicola da Crissa, con quest’ultimo paese che risulta sempre più isolato. Così come è ancora interdetta al traffico la statale 182 tra Serra San Bruno e Sorianello.