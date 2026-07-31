Tutti i progetti ammessi a finanziamento: si tratta di interventi per la rimozione di frane e detriti, pulizia di torrenti e canali, ripristino della viabilità e delle reti idriche. Ecco i comuni beneficiari

C’è il via libera della giunta ai fondi da destinare alle amministrazioni locali colpite tra il 16 e il 18 marzo scorso dall’eccezionale ondata di maltempo. Nell’ultima riunione l’esecutivo regionale ha infatti licenziato il piano degli interventi predisposto dal dipartimento di Protezione civile. Una mappa con azioni e costi in alcuni casi già sostenuti, in altri ancora in corso dagli enti per ripristinare nel più breve tempo possibile le infrastrutture danneggiate da eventi meteo estremi.

Già nell’imminenza era stato dichiarato lo stato d’emergenza, riconosciuto per sessantuno amministrazioni locali. Adesso sulla base dell’istruttoria svolta dalla Prociv, la Regione ha approvato il piano degli interventi ammessi a finanziamento. Si tratta di un investimento complessivo per la Cittadella che sfiora i sei milioni di euro (5.912.050 euro, per l’esattezza).

In totale, le domande giunte dagli enti locali sono state 199 per un valore complessivo di 38 milioni di euro. Tuttavia quelle ammesse a finanziamento, sulla base dei requisiti previsti per legge, sono state 102. Nello specifico, l’istruttoria ha riguardato interventi eseguiti in somma urgenza (59 i progetti ammessi) finanziati con fondi di spesa corrente. Si tratta di interventi finalizzati alla rimozione di frane e detriti, alla pulizia di torrenti e canali, al ripristino della viabilità, delle reti idriche e dell’illuminazione pubblica, oltre alla messa in sicurezza delle aree colpite. Tra gli enti con il maggior numero di interventi figurano i Comuni di Calopezzati, Corigliano-Rossano e Crosia, insieme alla Provincia di Vibo Valentia.

Sono 43 invece i progetti finanziati con risorse per investimenti, destinati a opere strutturali di ripristino e consolidamento. Tra gli interventi economicamente più rilevanti figurano i 653.532 euro assegnati al Comune di Alessandria del Carretto per la messa in sicurezza della viabilità in località Difisella, i 600 mila euro destinati alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per la strada provinciale 16 e i 580 mila euro assegnati alla Provincia di Vibo Valentia per un intervento sulla strada provinciale 47.

In entrambi i casi gli interventi ammessi hanno trovato la quasi totale copertura rispetto alle somme disponibili. Gli enti locali potranno beneficiare di un contributo del 97,76% sugli importi richiesti sulle somme urgenze, mentre per la spesa per investimenti la copertura è pari al 96,93%. Gli interventi esclusi, in particolare quelli classificati a rischio residuo, potrebbero essere oggetto di un successivo finanziamento, qualora si riuscisse a rinvenire apposite somme da destinarvi.

Ecco gli interventi finanziati per spesa corrente:

Comune di Botricello : Carico, trasporto e smaltimento materiale di risulta a seguito pulizia canali (29.000,00 €).

: Carico, trasporto e smaltimento materiale di risulta a seguito pulizia canali (29.000,00 €). Comune di Caccuri : Intervento su strada comunale (1.000,00 €).

: Intervento su strada comunale (1.000,00 €). Comune di Capistrano : Intervento su strada comunale (17.731,00 €).

: Intervento su strada comunale (17.731,00 €). Comune di San Pietro di Caridà : Lavori di pronto intervento della sede stradale d'ingresso alle abitazioni (8.694,83 €).

: Lavori di pronto intervento della sede stradale d'ingresso alle abitazioni (8.694,83 €). Provincia di Vibo Valentia : Lavori di somma urgenza SP 47-51-52 (27.432,80 €).

: Lavori di somma urgenza SP 47-51-52 (27.432,80 €). Provincia di Vibo Valentia : Eliminazione stato di pericolo sulla strada provinciale n° 60 (Soriano - Pizzoni) (3.003,54 €).

: Eliminazione stato di pericolo sulla strada provinciale n° 60 (Soriano - Pizzoni) (3.003,54 €). Provincia di Vibo Valentia : Lavori di somma urgenza SP 10-38-54 (38.987,18 €).

: Lavori di somma urgenza SP 10-38-54 (38.987,18 €). Provincia di Vibo Valentia : Eliminazione stato di pericolo sulla strada provinciale n° 62 Dinami - Monsoreto (8.662,09 €).

: Eliminazione stato di pericolo sulla strada provinciale n° 62 Dinami - Monsoreto (8.662,09 €). Provincia di Vibo Valentia : Eliminazione stato di pericolo sulle strade provinciali nn. 60 - 71 - 73 (9.593,53 €).

: Eliminazione stato di pericolo sulle strade provinciali nn. 60 - 71 - 73 (9.593,53 €). Comune di Calopezzati : Frana località "Cuppo" (15.500,00 €).

: Frana località "Cuppo" (15.500,00 €). Comune di Calopezzati : Frana con invasione della carreggiata (10.000,00 €).

: Frana con invasione della carreggiata (10.000,00 €). Comune di Calopezzati : Danni strutturali a 2 attraversamenti (ponti) in località Camicelle (10.500,00 €).

: Danni strutturali a 2 attraversamenti (ponti) in località Camicelle (10.500,00 €). Comune di Calopezzati : Allagamento foce torrente Calimo e invasione sede stradale (25.000,00 €).

: Allagamento foce torrente Calimo e invasione sede stradale (25.000,00 €). Comune di Calopezzati : Frana con invasione della carreggiata località Coste-Camicelle (14.000,00 €).

: Frana con invasione della carreggiata località Coste-Camicelle (14.000,00 €). Comune di Calopezzati : Frana con invasione della strada e danneggiamento fontana località Calimo (12.000,00 €).

: Frana con invasione della strada e danneggiamento fontana località Calimo (12.000,00 €). Comune di Calopezzati : Ripristino viabilità località S. Maria Grazia-Malvicò (30.000,00 €).

: Ripristino viabilità località S. Maria Grazia-Malvicò (30.000,00 €). Comune di Calopezzati : Ripristino palo d'illuminazione pubblica divelto (5.868,00 €).

: Ripristino palo d'illuminazione pubblica divelto (5.868,00 €). Comune di Calopezzati : Ripristino e pulizia alveo fluviale a seguito di esondazione del torrente Calami (20.000,00 €).

: Ripristino e pulizia alveo fluviale a seguito di esondazione del torrente Calami (20.000,00 €). Comune di Calopezzati : Ripristino e pulizia alveo a seguito di esondazione del torrente Cuppo (25.000,00 €).

: Ripristino e pulizia alveo a seguito di esondazione del torrente Cuppo (25.000,00 €). Comune di Calopezzati : Frana con invasione della carreggiata con contestuale pulizia (18.000,00 €).

: Frana con invasione della carreggiata con contestuale pulizia (18.000,00 €). Comune di Calopezzati : località San Giacomo – zona serbatoi comunali. Interruzione della rete idrica di adduzione (12.200,00 €).

: località San Giacomo – zona serbatoi comunali. Interruzione della rete idrica di adduzione (12.200,00 €). Comune di Caloveto : Ripristino viabilità strada Liboia Fiumarella (35.000,00 €).

: Ripristino viabilità strada Liboia Fiumarella (35.000,00 €). Comune di Caloveto : Ripristino strada di accesso e sgombero/pulizia depuratore comunale (42.000,00 €).

: Ripristino strada di accesso e sgombero/pulizia depuratore comunale (42.000,00 €). Comune di Campo Calabro : Lavori di somma urgenza per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza de... (37.000,00 €).

: Lavori di somma urgenza per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza de... (37.000,00 €). Comune di Corigliano-Rossano: Rimozione materiale terroso in seguito ad una frana - Dragonetto (4.000,00 €).

Rimozione materiale terroso in seguito ad una frana - Dragonetto (4.000,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Ripristino strada comunale danneggiata - Ponti' (6.000,00 €).

: Ripristino strada comunale danneggiata - Ponti' (6.000,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Rimozione materiale terroso/roccioso dalla strada comunale e ripristino della carreggiata (5.000,00 €).

: Rimozione materiale terroso/roccioso dalla strada comunale e ripristino della carreggiata (5.000,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Rimozione materiale terroso/roccioso dalla strada comunale per isolamento (9.500,00 €).

: Rimozione materiale terroso/roccioso dalla strada comunale per isolamento (9.500,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Ripristino viabilità - Schiavino (2.500,00 €).

: Ripristino viabilità - Schiavino (2.500,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Apertura sbocchi al mare per favorire il deflusso dell'acqua, a causa dell'allagamento (1.600,00 €).

: Apertura sbocchi al mare per favorire il deflusso dell'acqua, a causa dell'allagamento (1.600,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Rimozione di materiale franato da un costone sulla strada comunale - Malvitano (400,00 €).

: Rimozione di materiale franato da un costone sulla strada comunale - Malvitano (400,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Rimozione di materiale franato da un costone sulla strada comunale interrotta (3.200,00 €).

: Rimozione di materiale franato da un costone sulla strada comunale interrotta (3.200,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Sgombero strada bloccata Cannata-Rinacchio (4.000,00 €).

: Sgombero strada bloccata Cannata-Rinacchio (4.000,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Strada inaccessibile in seguito alle piogge abbondanti (Serra Palazzo) (250,00 €).

: Strada inaccessibile in seguito alle piogge abbondanti (Serra Palazzo) (250,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Disostruzione fosso di scolo in località Gianannone (700,00 €).

: Disostruzione fosso di scolo in località Gianannone (700,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Risagomatura alveo torrente Acqua del Fico (4.500,00 €).

: Risagomatura alveo torrente Acqua del Fico (4.500,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Rimozione materiale franoso su strada (tratta tra c.da Amica e SS.106 bis) (900,00 €).

: Rimozione materiale franoso su strada (tratta tra c.da Amica e SS.106 bis) (900,00 €). Comune di Corigliano-Rossano : Rimozione materiale franoso e ripristino viabilità in c.da Piano Russo (800,00 €).

: Rimozione materiale franoso e ripristino viabilità in c.da Piano Russo (800,00 €). Comune di Crosia : Assistenza popolazione con pompe idrovore (15.000,00 €).

: Assistenza popolazione con pompe idrovore (15.000,00 €). Comune di Crosia : Messa in sicurezza zona case popolari e sistemazione strada (36.500,00 €).

: Messa in sicurezza zona case popolari e sistemazione strada (36.500,00 €). Comune di Crosia : Messa in sicurezza area Chiesa Madonna della Pietà (30.000,00 €).

: Messa in sicurezza area Chiesa Madonna della Pietà (30.000,00 €). Comune di Crosia : Messa in sicurezza via Sorgente della Madonna e via G. D'Annunzio (75.000,00 €).

: Messa in sicurezza via Sorgente della Madonna e via G. D'Annunzio (75.000,00 €). Comune di Crosia : Messa in sicurezza località Sorrenti (155.000,00 €).

: Messa in sicurezza località Sorrenti (155.000,00 €). Comune di Crosia : Messa in sicurezza frazione Mirto centro (145.000,00 €).

: Messa in sicurezza frazione Mirto centro (145.000,00 €). Comune di Crosia : Messa in sicurezza frazione Mirto area sotto ferrovia (95.500,00 €).

: Messa in sicurezza frazione Mirto area sotto ferrovia (95.500,00 €). Comune di Crosia : Messa in sicurezza viabilità di collegamento Mirto – Crosia centro storico (115.000,00 €).

: Messa in sicurezza viabilità di collegamento Mirto – Crosia centro storico (115.000,00 €). Comune di Crosia : Messa in sicurezza località Fiumarella (72.500,00 €).

: Messa in sicurezza località Fiumarella (72.500,00 €). Comune di Crosia : Messa in sicurezza viabilità via Canova - Acquedotto comunale (95.000,00 €).

: Messa in sicurezza viabilità via Canova - Acquedotto comunale (95.000,00 €). Comune di Locri : Intasamento canale di scolo (30.000,00 €).

: Intasamento canale di scolo (30.000,00 €). Comune di Marina di Gioiosa Jonica : Lavori in somma urgenza e di pronto intervento per la rimozione dello stato di p... (2.718,04 €).

: Lavori in somma urgenza e di pronto intervento per la rimozione dello stato di p... (2.718,04 €). Comune di Mesoraca : Disgaggio fronte franoso (15.077,15 €).

: Disgaggio fronte franoso (15.077,15 €). Comune di Monterosso Calabro : Eliminazione stato di pericolo (18.892,00 €).

: Eliminazione stato di pericolo (18.892,00 €). Comune di Gerocarne : Interventi plurimi su centro storico (50.000,00 €).

: Interventi plurimi su centro storico (50.000,00 €). Comune di Gerocarne : Ripristino condotta idrica loc.tà Ariola (20.000,00 €).

: Ripristino condotta idrica loc.tà Ariola (20.000,00 €). Comune di Gerocarne : Ripristino strada Sant'Antonio (20.000,00 €).

: Ripristino strada Sant'Antonio (20.000,00 €). Comune di Sorianello : Messa in sicurezza e ripristino immediato della sede stradale e dei versanti (56.136,94 €).

: Messa in sicurezza e ripristino immediato della sede stradale e dei versanti (56.136,94 €). Comune di Sorianello : Messa in sicurezza e ripristino immediato della sede stradale e dei versanti sulle strade Ascuto-Piombvera, Mulini e Crocente-Vittadecchia (73.263,25 €).

: Messa in sicurezza e ripristino immediato della sede stradale e dei versanti sulle strade Ascuto-Piombvera, Mulini e Crocente-Vittadecchia (73.263,25 €). Comune di Pizzoni : Intervento in somma urgenza del 18-3-2026 - Via Nola (6.466,00 €).

: Intervento in somma urgenza del 18-3-2026 - Via Nola (6.466,00 €). Comune di Pizzoni: Intervento in somma urgenza (22.387,00 €).

Ecco gli interventi finanziati per investimenti