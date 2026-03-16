Tragedia sfiorata nel territorio comunale di Mileto. A causa delle forti piogge una frana si è abbattuta sul tratto della strada provinciale Mileto–Dinami, lungo il segmento che dalla frazione San Giovanni conduce allo svincolo dell’A2 del Mediterraneo.

Per fortuna lo smottamento si è verificato pochi secondi dopo il passaggio di alcuni automobilisti, evitando conseguenze ben più gravi.

Il tratto di strada, strategico perché collega l'autostrada alla Fondazione "Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime" di Paravati ispirata alla Serva di Dio Natuzza Evolo, non è nuovo a episodi del genere. Per oltre un decennio, infatti, l’arteria è rimasta chiusa al traffico veicolare proprio a causa del susseguirsi di smottamenti e di altri fenomeni di dissesto idrogeologico.

Successivamente si era arrivati a una riapertura a regime ridotto grazie ai fondi stanziati dall’amministrazione provinciale di Vibo Valentia. Una misura tampone, giunta dopo lo stanziamento di circa 20 milioni di euro di fondi regionali destinati a opere alternative mai realizzate e dopo la promessa di un ammodernamento dell’attuale tracciato, rimasta anch’essa lettera morta.

Alla luce del nuovo smottamento e del protrarsi del maltempo, il tratto interessato è stato nuovamente chiuso al traffico veicolare, anche per la situazione di pericolo segnalata in altri punti della stessa arteria.