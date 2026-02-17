Le due arterie sono state provvisoriamente inibite al traffico per consentire ad Anas e vigili del fuoco di liberare la carreggiata e ripristinare la circolazione. Le raffiche hanno anche spezzato la sbarra di un passaggio a livello

Pioggia, tanta pioggia, ma non solo. È stato soprattutto il vento forte a dominare la notte appena trascorsa. Raffiche che sulla costa hanno superato gli 80 km/h e sono state anche più intense nelle aree interne. Il vento ha spezzato rami e abbattuto alberi. Proprio per rami in carreggiata, è stata temporaneamente chiusa, a Serra San Bruno, la NSA 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro”, inibita al traffico in entrambe le direzioni al km 42,900. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Temporaneamente chiusa anche la Sp 22 ne tratto tra Ricadi e Tropea, dove un grosso albero è caduto sula carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco che stanno provvedendo alla rimozione.

Sempre sulla Sp 22 il vento ha anche spezzato la sbarra del passaggio a livello a Ricadi.