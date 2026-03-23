Le avverse condizioni meteorologiche che negli ultimi giorni hanno colpito duramente il territorio delle Preserre e delle Serre Vibonesi hanno spinto i Carabinieri a rafforzare le attività di controllo e monitoraggio nelle aree più esposte al rischio idrogeologico.

In particolare, la Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno ha intensificato i servizi sul territorio, affiancando alle verifiche su strada anche un’attività di osservazione dall’alto. Nel contesto delle operazioni è stato infatti effettuato un sorvolo aereo con un velivolo dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, finalizzato ad acquisire una visione dettagliata delle zone maggiormente colpite da frane e smottamenti.

L’impiego dell’elicottero ha consentito di monitorare in modo puntuale le criticità del territorio e di supportare la pianificazione degli interventi da parte delle Stazioni Carabinieri e degli equipaggi radiomobili, impegnati nelle attività di prevenzione e assistenza alla popolazione.

A fare il punto della situazione è stato il comandante della Compagnia, il capitano Pierantonio Tarantino: «Negli ultimi giorni il maltempo ha colpito particolarmente le aree delle Serre e delle Preserre vibonesi e la Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno ha intensificato il monitoraggio sulle aree colpite. In tale contesto, grazie all’impiego del velivolo dell’8° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Vibo Valentia, è stato effettuato un sorvolo nelle zone maggiormente interessate, così da monitorare lo stato delle frane e degli smottamenti del terreno».

«Tale attività – ha aggiunto – consente una pianificazione accurata degli interventi delle Stazioni e degli assetti radiomobili, così da garantire, nell’ambito delle attività del Comando provinciale di Vibo Valentia, una maggiore sicurezza dei cittadini e delle principali vie di comunicazione».

L’Arma continuerà a mantenere alta l’attenzione sulle aree interessate dal maltempo, con controlli costanti finalizzati a garantire la sicurezza della popolazione e la percorribilità delle principali arterie stradali.