Paura a Vibo Marina, dove a causa delle forti raffiche di vento un pino è caduto su un'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco

Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio sul Vibonese, dove ancora oggi persiste l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile regionale. A Vibo Marina si registrano i maggiori disagi.

A causa delle intense precipitazioni e delle forti raffiche di vento, infatti, un albero si è abbattuto su un’abitazione nei pressi del Santuario Stella Maris in via Umbria. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Non si registrano comunque danni a persone. [Continua in basso]

Vigili impegnati pure a Comparni di Mileto nei pressi dello svincolo autostradale. Anche in questo caso la caduta di un albero sta causando problemi alla circolazione. Il maltempo ha provocato diversi allagamenti sulle principali arterie stradali. Fiume d’acqua e disagi lungo la strada provinciale 17, che collega Vibo a Tropea: circolazione in tilt per diversi minuti all’altezza di Mesiano e del bivio per Nicotera (come si vede nel video sopra). Sulla statale 18, chiuso per allagamento il sottopasso nei pressi del centro commerciale Vibo Center.

