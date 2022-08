Prosegue il maltempo sul Vibonese: il sole tornerà nel weekend

La Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta gialle per l'intera giornata. Ancora piogge torrenziali su tutta la provincia

È ancora allerta gialla sul Vibonese. Il nuovo bollettino di allerta meteo è stato diramato dalla Protezione Civile regionale. Dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta ieri sera sul Vibonese provocando allagamenti e disagi alla circolazione, continua a piovere in molti centri.

L’ondata di maltempo, che ha provocato un crollo delle temperature comprese tra 18 e 26°C, continuerà ad imperversare sul Vibonese per tutta la settimana. Sabato e domenica prossimi, stando alle previsioni di ilmeteo.it, ritornerà a splendere il sole con temperature in rialzo.

Nel dettaglio, oggi giornata caratterizzata da rovesci e qualche schiarita. Martedì e mercoledì è previsto un leggero miglioramento con qualche nube sparsa, mentre giovedì e venerdì ritorneranno le piogge anche torrenziali con temperature che varieranno da una minima di 18°C a una massima 23°C.