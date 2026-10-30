Una petizione firmata dai residenti a settembre e inviata al Comune e al Prefetto aveva prodotto qualche giorno di tregua dal disagio ma ora la carenza idrica è tornata ad aggravarsi. Una residente: «Non riusciamo più ad andare avanti così»

Un nuovo grido d'allarme arriva da Mantineo, frazione di Cessaniti, dove da mesi si registra una grave carenza idrica che sta mettendo a dura prova gli abitanti.

Nonostante le segnalazioni fatte dal mese di giugno, quando la comunità ha riscontrato questa difficoltà e si è attivata autonomamente per fronteggiare il problema in attesa di altre soluzioni, la situazione rimane, purtroppo, ancora invariata.

A farsi portavoce dei disagi, stavolta, è una cittadina che, stanca di dover subire ancora questo disservizio, ha deciso di rivolgersi pubblicamente agli organi competenti.

La protesta di 50 famiglie: «Da aprile senza acqua regolarmente»

«Non riusciamo ad avere acqua regolarmente nelle nostre case dal mese di aprile, adesso la situazione è diventata davvero insostenibile», ci racconta, spiegandoci anche come gli abitanti si siano mossi nell'ultimo periodo per contrastare il disservizio.

«Nel mese di settembre, dopo aver raccolto le firme di ben 50 famiglie della frazione ed esserci rivolti, tramite un legale, al Comune di Cessaniti e al prefetto di Vibo Valentia, sembrava che si fosse risolto qualcosa. Ma il miglioramento è avvenuto solo per pochi giorni: a distanza di un mese ci ritroviamo punto e a capo».

Purtroppo, questa condizione di disagio non riguarda soltanto le abitazioni, ma anche le campagne circostanti e tutto il paese, dove la situazione è la stessa: l'acqua scarseggia, se non è del tutto assente.

«Sono stata costretta a riempire la mia cisterna di ben 6.000 litri d'acqua, che ad oggi ho consumato, e ora mi ritrovo impossibilitata a rifornirmi ulteriormente».

I disagi per le persone con disabilità e la richiesta di soluzioni definitive

Il tutto diventa ancora più complicato se a subire le conseguenze della carenza idrica sono persone con disabilità fisiche, che non riescono a procurarsi un bene così fondamentale in maniera autosufficiente. La comunità di Mantineo chiede quindi che si faccia luce sulle reali cause del problema nel minor tempo possibile, individuando soluzioni concrete e definitive.