Convalidato dal Tribunale di Vibo Valentia (giudice Alessandra Viale) l’arresto di Massimiliano De Vita, 45 anni, detto “U Reju”, di Pizzo, arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quale misura cautelare – in attesa della celebrazione del processo – il giudice ha disposto per Massimiliano De Vita, difeso dall’avvocato Antonio Porcelli, l’obbligo di firma dai carabinieri per due volte al giorno. Il 45 enne, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di mezzo chilo fra marijuana e hashish. Lo stupefacente era nascosto in diversi punti dell’abitazione. L’operazione è stata condotta dal personale della Squadra Mobile di Vibo con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico. L’Ufficio di Procura aveva chiesto per De Vita la custodia cautelare in carcere. Il 45enne è un volto ben noto alle cronache: più volte arrestato per spaccio di stupefacenti (in un’occasione la marijuana era stata nascosta anche nel fustino del detersivo), in passato era rimasto coinvolto anche nell’operazione antidroga della Procura di Vibo Valentia denominata “Ragazzi in erba” e portata avanti dai carabinieri.