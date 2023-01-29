Le riprese delle telecamere a circuito chiuso poste all’esterno potrebbero portare in tempi brevi le forze dell'ordine a individuare il responsabile

Inqualificabile episodio nelle scorse ore a Mileto. Nella serata di ieri, infatti, qualcuno ha pensato bene di prendere letteralmente a sassate il Postamat ubicato all’esterno del locale ufficio postale, mandando in frantumi il vetro del display rendendolo così inutilizzabile. Evidenti i disagi per gli utenti in questo fine settimana. Chi ha preso di mira il Postamat non si sarebbe limitato a colpire solo l’erogatore automatico di Poste italiane. Danneggiamenti, infatti, si registrano anche all’indirizzo di alcuni cestini della spazzatura, presenti nell’adiacente piazza Pio XII, e verso un contenitore di medicinali scaduti posto all’esterno di una vicina farmacia. A individuare l’autore del raid vandalico e a chiarire il tutto ci penseranno, molto probabilmente, nelle prossime ore le immagini delle telecamere a circuito chiuso situate all’esterno dell’Ufficio postale e nelle altre zone circostanti. [Continua in basso]

Domani la sede territoriale di Poste Italiane riprenderà la normale attività di apertura settimanale al pubblico e a quel punto le forze dell’ordine potranno prendere visione di quanto immortalato dalle apparecchiature di sicurezza in quei frangenti. Un analogo episodio, tra l’altro, si è registrato tempo fa anche ai danni dell’Ufficio postale di Paravati.

