Paravati, frazione di Mileto. Il territorio comunale di Francesco Prestia Lamberti, il 15enne assassinato nel 2017 da un suo coetaneo, torna a fare i conti con la violenza tra adolescenti. Ancora una volta, infatti, i protagonisti del grave fatto di cronaca avvenuto la sera di Natale sono minorenni. Una banda che ha pestato a sangue un ragazzo di San Calogero, finito nel reparto di chirurgia maxillofacciale di Catanzaro, a causa dei colpi subiti. Il giovane, che rischia di perdere un occhio, è stato trasferito nelle scorse ore all’ospedale di Vibo Valentia. [Continua in basso]
Episodio ripreso dalle telecamere
Il pestaggio potrebbe essere stato immortalato da una telecamera di videosorveglianza che punta dritto sull’area antistante il Centro Polivalente intitolato a Mamma Natuzza, dove il branco ha agito. E mentre gli inquirenti indagano per chiudere il cerchio e risalire ai responsabili, arriva la ferma condanna del primo cittadino di Mileto Salvatore Fortunato Giordano.
«È un fatto grave che fa male a tutti»
«È un episodio che fa male all’intera comunità che sta tentando di uscire da questa cappa di violenza in cui è sprofondata dopo le tragiche vicende degli anni scorsi. Auguro al ragazzo, vittima del pestaggio, una pronta guarigione e spero che possa tornare presto a Mileto che sa essere una cittadina ospitale. Non possono quattro o cinque ragazzini violenti macchiare questa comunità che sta tentando di rinascere».
