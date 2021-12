Raid punitivo a Paravati, un minorenne pestato a sangue da coetanei

Scene da Bronx sera di Natale a Paravati. L’episodio, di inaudita violenza, si è consumato nell’area antistante il Centro Polivalente della frazione di Mileto, fra l’altro densamente abitata. A rendere ancora più inquietante la vicenda, il fatto che i protagonisti sono quasi tutti minorenni. Nel caso specifico si è trattato di una vera e propria imboscata, tesa per motivi ancora da chiarire ai danni di un ragazzo residente a San Calogero. Il giovane 15enne, a quanto pare giunto a Paravati in moto, è stato pestato a sangue da un nutrito numero di suoi coetanei. Una vera e propria missione punitiva, a quanto pare attuata con bastoni e corde e che, alla fine, ha lasciato il segno. La sfortunata vittima dell’episodio, infatti, al termine del pestaggio è rimasta per terra copiosamente sanguinante. Il ragazzo è stato soccorso dal personale medico del 118, che ha poi provveduto a trasportarlo nel reparto di chirurgia maxillofacciale dell’ospedale di Catanzaro. Successivamente è stato trasferito allo Jazzolino di Vibo Valentia. Qui si trova tutt’ora ricoverato in osservazione e in attesa di ulteriori accertamenti, che riguarderanno soprattutto un occhio.

Sul posto, a prendere contezza dell’accaduto e ad eseguire i rilievi del caso sono giunte due auto dei carabinieri. I militari dell’Arma in queste ore sono soprattutto impegnati a chiudere il cerchio e a identificare gli artefici dell’azione punitiva, che a conti fatti poteva avere conseguenze ancor più gravi. Al riguardo, particolare interesse viene rivolto alle immagini a circuito chiuso di alcune telecamere presenti nella zona del pestaggio.