Vittima dell’accaduto un noto professionista del luogo. Il "bottino" è stato trafugato da una cassaforte, aperta con un flessibile dopo aver forzato l’ingresso

A Mileto ritornano in azione i topi d’appartamento. A far pensare e a rendere la cosa ancora più grave e allarmante, il fatto che i malviventi hanno questa volta colpito in pieno giorno, incuranti che la zona è densamente abitata. Vittima dell’accaduto il 64enne F.M., noto professionista del luogo. I ladri sono entrati in azione dopo le 8.30, visto che fino a quell’ora nella villetta ubicata in via “Maestro di Mileto” era presente il figlio del proprietario, recatosi successivamente a lavoro nell’azienda di famiglia. I genitori, invece, si trovano attualmente fuori sede.

Particolari, questi, al momento al vaglio delle forze dell’ordine, che sommati ad altri fanno supporre che i ladri conoscessero bene le abitudini e i movimenti della vittima. I malviventi si sono quindi intrufolati all’interno dell’abitazione dopo aver divelto con un “piede di porco” (abbandonato sul posto) il cancello principale d’ingresso. Subito dopo hanno preso di mira la cassaforte del professionista, forzandola e aprendola con un flessibile. Dalla stessa hanno portato via i gioielli di famiglia e soldi in contanti, per poi darsi indisturbati e repentinamente alla fuga. Rimane ancora da quantificare l’ammontare del danno economico subito dalla famiglia del professionista miletese. Ad accorgersi del furto con scasso e a lanciare l’allarme è stato il figlio della vittima, una volta rientrato in casa dal lavoro. Sul posto, a prendere contezza dell’accaduto e a svolgere rilievi del caso sono giunti i carabinieri della locale stazione. Al vaglio dei militari dell’Arma anche le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona.