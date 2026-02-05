L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione del centro costiero, che avevano avviato le indagini a seguito di una segnalazione

I carabinieri della Stazione di Pizzo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Vibo Valentia che ha accolto la richiesta della locale Procura, nei confronti di un uomo residente nel centro costiero, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e ritenuto responsabile, allo stato degli accertamenti, di minacce nei confronti dell’ex moglie.

Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa sviluppata dai militari dell’Arma a seguito di una segnalazione, che ha consentito di delineare un quadro indiziario ritenuto idoneo dall’Autorità giudiziaria procedente a fondare l’adozione della misura cautelare.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e, dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la persona sottoposta a misura cautelare è da ritenersi presunta innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.