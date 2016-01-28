Tutti gli articoli di Cronaca
Personale della Squadra mobile di Vibo Valentia ha dato esecuzione, questa mattina, ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa in data 26 gennaio scorso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, traendo in arresto Leoluca Lo Bianco (foto), cinquantenne vibonese, pluripregiudicato, per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate e lesioni personali aggravate, commessi nei confronti dell’ex convivente.
Lo Bianco, già colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’agosto 2015 per i medesimi reati, dopo avere beneficiato di un’ordinanza di affievolimento della misura cautelare con la quale veniva disposta la misura meno afflittiva del divieto di avvicinarsi e comunicare con la parte offesa, ha inteso reiterare le suddette condotte criminose in danno dell’ex convivente, trasgredendo le prescrizioni imposte.
Alla luce di ciò, la vittima presentava nuova denuncia contro Lo Bianco e le conseguenti indagini, confermavano quanto denunciato dalla donna riscontrando che l’uomo, aveva nuovamente minacciato quest’ultima di morte, evidenziando una non comune pervicacia intimidatoria ed il rischio di una più grave degenerazione delle condotte criminose descritte.
Lo Bianco è stato così accompagnato presso la sua abitazione, dove rimarrà ristretto in esecuzione della misura degli arresti domiciliari disposta dall’Autorità giudiziaria mandante.