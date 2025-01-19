L’Ente guidato dal sindaco Barillari ha emanato un avviso pubblico e ha già individuato cinque aree dove realizzare le infrastrutture necessarie. Ecco il bando

Colonnine per la ricarica di mezzi di trasporto elettrici a Serra San Bruno. È l’obiettivo del Comune, guidato dal sindaco Alfredo Barillari, che ha pubblicato un avviso pubblico per la fornitura, l’installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica. Dopo le premesse di rito sull’importanza della mobilità sostenibile per la lotta all’inquinamento e il richiamo alle normative nazionali e comunitarie, l’atto sottolinea che la procedura «non presenta nessun tipo di onere a carico dell’amministrazione comunale, essendo gli stessi impianti a totale carico del soggetto che risulterà assegnatario del servizio, e che, in particolare, uno dei criteri di valutazione prevede che i partecipanti possano proporre eventuale condizione economica di maggior favore per il Comune rispetto alle condizioni minime».

L’avviso, dunque, si rivolge agli operatori economici iscritti nel registro delle imprese della propria Camera di Commercio, «che abbiano interesse, a propria cura e spese, a fornire, installare, manutenere e gestire colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico comunale».

Vengono individuate anche le aree e le strade dove saranno istallate le colonnine di ricarica: nelle piazzole di sosta presenti nelle vie A. De Gasperi, Malta, Aldo Moro e nell’area antistante il campo di calcetto in località Calvario. «Al momento dell’offerta – precisa l’avviso pubblico – dovranno essere indicati almeno due punti di stallo indicati nella tabella. La localizzazione di ogni area ed eventuale variazione sarà decisa e comunicata dall’Ente». L’installazione dei punti di ricarica è comunque subordinata alla concessione di suolo pubblico. «pertanto, l’operatore economico individuato con la presente procedura dovrà presentare domanda di concessione presso l’Ufficio della Polizia Municipale».

La graduatoria finale sarà redatta in base a un punteggio che verrà attribuito, ad esempio, in relazione alla tecnologia utilizzata, al numero di stalli con ricarica rapida e ai servizi accessori offerti dal potenziale gestore. Dal canto suo, il Comune darà in concessione per 10 anni l’uso degli spazi pubblici destinati ad ospitare le colonnine.

Ecco il bando completo.