Gli anni di carcere complessivi chiesti dal pm ammontavano a 289. Coinvolti vibonesi, reggini e colombiani. Avrebbero gestito un vasto traffico di cocaina con il Sud America

Otto condanne e nove assoluzioni. Questo il verdetto del Tribunale collegiale di Vibo Valentia nel processo “Overing” che mirava a far luce sulle responsabilità relative ad un consistente traffico di cocaina. Nel dettaglio, ecco la sentenza: 17 anni e 6 mesi di reclusione per Ciro Davolo, 65 anni, di Vibo Valentia, in continuazione con altra sentenza di condanna a 3 anni e 6 mesi emessa nel 2007 dal Tribunale di Vibo e previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (20 anni la richiesta di pena); assoluzione per Danilo Fiumara, 48 anni, di Francavilla Angitola (16 anni la richiesta di pena); assoluzione per Filippo Corello, 32 anni, di Vena Superiore (18 anni la richiesta di pena); 6 anni per Antonio Cortese, 51 anni, di San Gregorio d’Ippona (18 anni la richiesta di pena); assoluzione per Bruno Fuduli, 56 anni, di Filandari, già collaboratore di giustizia nell’inchiesta “Decollo” del 2004 sul narcotraffico e poi arrestato in altra operazione (15 anni la richiesta di pena); assoluzione per Domenico Prestinenzi, 55 anni, di Bivona, frazione di Vibo Valentia (18 anni la richiesta del pm); assoluzione per Ferdinando Rossi, 48 anni, di Marano (18 anni la richiesta di pena); 8 anni per Giuseppe Schiariti, 36 anni, di Panaia, frazione di Spilinga (17 anni la richiesta di pena); assoluzione per Saverio Serra, 46 anni, di Vibo Valentia, ma residente a Campogalliano (17 anni la richiesta di pena); assoluzione per Vito Serratore, 49 anni, di Pizzo Calabro (15 anni la richiesta di pena); 17 anni per Aniello Ambrosio, 60 anni, di Riccione (17 anni la richiesta di pena); 6 anni per Riza Baco, 39 anni, albanese residente a Fiano Romano (18 anni la richiesta del pm); 15 anni e 6 mesi per Michele Flemma, 43 anni, di Perugia (15 anni la richiesta di pena); 8 anni e 6 mesi per Correa Gonzales Guillermo Leon, 41 anni, colombiano (15 anni la richiesta di pena); assoluzione per Aldo Gorgaj, albanese, 39 anni, residente a Fiano Romano (18 anni la richiesta del pm); assoluzione per Maria Caren Alvarez Velasquez, 42 anni, colombiana, residente a Scandicci (15 anni la richiesta di pena); 6 anni per Elton Zotaj, 37 anni, albanese, residente a Fiano Romano, latitante (18 anni la richiesta di pena). Le richieste di pena formulate dal pm della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci, ammontavano a 289 anni di reclusione complessivi.

Associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale di cocaina, l’accusa contestata dalla Dda. Gli imputati erano accusati, a vario titolo e con ruoli diversi, di aver importato diversi chili di cocaina nel territorio italiano dal Sud America con un accordo fra vibonesi e reggini per la ripartizione dei ruoli e la suddivisione dei guadagni. L’operazione era stata condotta dal Ros di Catanzaro e nasce da una “costola” della più nota operazione “Decollo” del 2004. La raffineria per la cocaina era stata scoperta in un casolare di campagna a Panaia di Spilinga di proprietà del vibonese Domenico Cino. Nel corso delle indagini, i carabinieri del Ros sono arrivati a sequestrare sino a 600 chili di cocaina, sbarcata in diversi porti, fra i quali anche quello di Gioia Tauro. Nel collegio di difesa gli avvocati: Giuseppe Grande (per Vito Serratore), Filippo Accorinti (per Gonzales Correa), Maria Nellina Spataro (per Bruno Fuduli), Diego Brancia (per Danilo Fiumara), Francesco Stilo (per Ciro Davolo), Antonio Porcelli (per Giuseppe Schiariti), Tony Crudo (per Domenico Prestinenzi), Giovanni Vecchio (per Saverio Serra), Sergio Rotundo (per Filippo Corello), Nicola Lo Torto, Paolo Del Giudice (per Ferdinando Rossi) Gaetano Carletti (per Gorgaj e Zotay), Reitano e Daniela Zigarella.

LEGGI ANCHE: Processo “Overing” fra narcotraffico e quadri rubati: a Vibo la testimonianza in aula di Vittorio Sgarbi