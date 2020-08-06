Tutti gli articoli di Cronaca
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha applicato con proprio decreto il “carcere duro” al boss Giuseppe Antonio Accorinti ritenuto a capo dell’omonimo clan di Zungri. Accorinti è stato di recente arrestato nel corso della maxi-operazione Rinascita-Scott per numerosi reati e, in particolare, per il duplice omicidio di Antonio Lo Giudice e Roberto Soriano. In seguito è sopraggiunta una nuova ordinanza perché ritenuto responsabile di un traffico di droga internazionale sempre nell’ambito dell’indagine Rinascita-Scott. Accorinti, difeso dall’avvocato Francesco Sabatino, ha ora 20 giorni per proporre reclamo al tribunale di sorveglianza di Roma e contestare i presupposti che hanno determinato l’applicazione dell’articolo 41 bis dell’Ordinamento carcerario.