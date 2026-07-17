Annullamento con rinvio da parte della prima sezione penale della Cassazione per la misura cautelare riguardante Domenico Cichello, 54 anni, di Filandari. La Suprema Corte ha infatti accolto un ricorso presentato dagli avvocati Tommaso Zavaglia e Elisabetta Ascone dopo una prima istanza respinta dal Tribunale di Vibo e poi dal Tdl di Catanzaro. Domenico Cichello è stato condannato a 13 anni e 6 mesi in appello nel maxiprocesso Rinascita Scott (è in attesa del verdetto della Suprema Corte), mentre nell’operazione Maestrale-Carthago è stato condannato in primo grado a 14 anni e 6 mesi (l’1 luglio scorso). I due legali di Cichello hanno sostenuto la retrodatazione della misura cautelare per Cichello sul presupposto che sebbene si tratti di due processi diversi, il materiale probatorio confluito in Maestrale fosse noto agli inquirenti – Dda e carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo – sin dall’operazione Rinascita Scott. Da qui la richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare sin dal 19 dicembre 2019, data in cui è scattato l’arresto per l’operazione Rinascita Scott. La Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso dei due legali e toccherà quindi di nuovo al Tdl di Catanzaro pronunciarsi sulla retrodatazione della misura cautelare secondo le direttive imposte dalla Cassazione. In caso di accoglimento, i termini massimi di custodia cautelare per Domenico Cichello sarebbero già decorsi con conseguente ritorno in libertà (in attesa della sentenza della Cassazione per Rinascita Scott). Al momento Domenico Cichello resta in ogni caso detenuto agli arresti domiciliari per motivi di salute.

In Rinascita-Scott, Domenico Cichello è accusato del reato di associazione mafiosa in quanto ritenuto organico al clan Accorinti di Zungri. Nel maxiprocesso Maestrale-Carthago, invece, a Cichello vengono contestati diversi episodi estorsivi ai danni di imprenditori del Vibonese.