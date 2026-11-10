Dichiarato inammissibile dalla Cassazione, il ricorso presentato dal boss Pantaleone Mancuso, 65 anni, detto “l’Ingegnere”, di Nicotera, avverso un’ordinanza con cui il Tribunale di Vibo Valentia nel maggio scorso, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato un’istanza per il riconoscimento della continuazione tra due sentenze. La Suprema Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso di Pantaleone Mancuso finalizzato al riconoscimento della sussistenza del reato continuato, sottolinea che lo stesso è stato proposto “per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze declinate in fatto, ma non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e per motivi manifestamente infondati”. La Cassazione ricorda poi che i giudici di merito hanno evidenziato la “distanza cronologica – oltretutto interrotta per effetto di un periodo di carcerazione – tra gli episodi giudicati con le sentenze indicate nell’istanza commessi nell’arco temporale di oltre quattro anni per poi rilevare l’assenza di elementi nuovi nell’istanza, meramente reiterativa di una precedente già rigettata”. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente Pantaleone Mancuso al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Da ricordare che nell’aprile scorso Pantaleone Mancuso, esponente di spicco dell’omonimo clan di Limbadi e Nicotera, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Vibo Valentia per scontare una condanna ad un anno, 4 mesi e 8 giorni di reclusione per via di reiterate violazioni degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Il profilo

Pantaleone Mancuso si era visto destinatario di una misura detentiva (nella casa-lavoro di Aversa) dopo essersi sottratto alla libertà vigilata, con successivo periodo di irreperibilità, a seguito della collaborazione con la giustizia nel 2018 del figlio Emanuele. Successivamente, Pantaleone Mancuso era stato rintracciato ed arrestato a Roma il 15 marzo 2019, dove si trovava all’ interno di una sala bingo. Nel 2014 era stato invece rintracciato al confine tra l’Argentina e il Brasile, a Puertu Iguazù. All’epoca era ricercato per associazione mafiosa e duplice tentato omicidio. Venne estradato dopo l’arresto ma sparì di nuovo nel 2016 sino all’arresto nel giugno del 2017 mentre si trovava nel territorio comunale di Joppolo in compagnia di un’altra persona. In quel caso “l’Ingegnere” si era reso irreperibile da oltre un anno per sottrarsi da una condanna a 12 mesi di reclusione nella Casa lavoro di Vasto (Ch) scaturita dall’operazione “Batteria”, per una serie di truffe su larga scala, il cui processo si era celebrato a Firenze.

Pantaleone Mancuso si trova attualmente imputato, a piede libero, nel processo “Adelphi”, in corso dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, con l’accusa di essere uno dei promotori di una associazione dedita all’importazione di tonnellate di cocaina. Altro processo lo vede imputato in appello a Catanzaro per il duplice tentato omicidio (unitamente al figlio Giuseppe Mancuso) della zia Romana Mancuso e del cugino Giovanni Rizzo. Pantaleone Mancuso è fratello dei boss Giuseppe Mancuso, 76 anni, alias ’Mbrogghja (scarcerato nel novembre 2021 dopo 24 anni di ininterrotta detenzione), Diego (detenuto) e Francesco (detto “Tabacco”) Mancuso.