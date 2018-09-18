<p>Sarà processato con il <strong>rito abbreviato</strong> – che comporta uno sconto di pena in caso di condanna pari ad un terzo – <strong>Rosario Primo Mantino,</strong> 43 anni, di<strong> Vibo Marina,</strong> coinvolto nell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata<strong> “Outset”.</strong> Il medico legale, incaricato a luglio dal gup distrettuale Francesca Pizii di eseguire una perizia psichiatrica sull’imputato, ha stabilito che lo stesso <strong>può partecipare scientemente al processo.</strong> La sua posizione è stata pertanto unita a quella degl<strong>i altri tre imputati</strong> già ammessi al rito abbreviato: <strong>Domenico Giampà</strong> (cl.’81), attuale collaboratore di giustizia, di Lamezia Terme; <strong>Enzo Giampà</strong> (cl.’70) di Lamezia Terme;<strong> Salvatore Mantella,</strong> 44 anni, di Vibo Valentia, cugino del collaboratore di giustizia Andrea Mantella.<strong> Nazzareno Mantella,</strong> 35 anni, di Vibo Valentia, fratello del collaboratore di giustizia Andrea Mantella, ha invece scelto il<strong> rito ordinario</strong> ed è stato<strong> rinviato a giudizio.</strong> Per lui il processo dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro si aprirà il 6 novembre prossimo. Resta<strong> stralciata,</strong> infine, la <strong>posizione di Rosario Fiorillo,</strong> 29 anni, di Piscopio, poiché<strong> all’epoca</strong> (17 agosto 2006) dell’omicidio di Giuseppe Pugliese Carchedi e del ferimento di Francesco Macrì, lo stesso Fiorillo era <strong>minorenne.</strong> Il gup distrettuale in tale caso ha trasmesso <strong>gli atti alla Procura per i Minori</strong> di Catanzaro affinchè la stessa valuti l’esercizio dell’azione penale al posto della Dda. <strong>Già stralciate</strong> in precedenza, invece, le posizioni di:<strong> Andrea Mantella,</strong> 45 anni, di Vibo Valentia, collaboratore di giustizia, e <strong>Franco Barba,</strong> 56 anni, di Vibo Valentia. <strong>L’operazione “Outset”</strong> mira a far luce sugli <strong>omicidi di Mario Franzoni</strong> (commesso il 21 agosto del 2002 a Porto Salvo) <strong>e di Giuseppe Pugliese Carchedi</strong> (ucciso il 17 agosto 2006). \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-23477"></div>\n\nSecondo l’accusa, Andrea Mantella, Domenico Giampà, Vincenzo Giampà, Franco Barba, Salvatore Mantella e Nazzareno Mantella avrebbero concorso <strong>nell’omicidio di Mario Franzoni,</strong> 29 anni, commesso a Porto Salvo il 21 agosto del 2002, mentre la vittima si trovava a bordo della sua Fiat Punto dopo essere rientrato in paese da Mariano Comense per un periodo di vacanza. <strong>Franco Barba e Andrea Mantella</strong> vengono indicati come i <strong>mandanti</strong> del fatto di sangue (oltre ai defunti <strong>Francesco Scrugli</strong>, ucciso nel 2012, e <strong>Carmelo Lo Bianco</strong>, alias “Piccinni”, il boss dell’omonimo clan di Vibo morto in carcere), ma la loro posizione è stata separata da quella degli altri imputati. <strong>Salvatore Mantella e Nazzareno Mantella</strong> avrebbero invece curato la logistica dell’omicidio fornendo le armi e un motorino ai killer. <strong>Domenico e Vincenzo Giampà</strong> sarebbero stati invece gli esecutori materiali del fatto di sangue con il secondo che avrebbe guidato la moto con a bordo il secondo. Contestati anche i reati di concorso in detenzione di armi illegali e ricettazione. <strong>Rosario Fiorillo</strong> (difeso dagli avvocati Sergio Rotundo e Domenico Anania) è invece accusato insieme a<strong> Rosario Primo Mantino,</strong> di aver ucciso <strong>Giuseppe Pugliese Carchedi e ferito Francesco Macrì</strong> in concorso con Davide Fortuna, quest’ultimo a sua volta freddato in spiaggia nel luglio del 2012 a Vibo Marina nell’ambito della guerra di mafia contro il clan Patania di Stefanaconi. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-20983"></div>\n\n<strong> Nel collegio di difesa gli avvocati:</strong> Sergio Rotundo e Domenico Anania per Rosario Fiorillo; Manfredo Fiormonti per Domenico Giampà; Aldo Ferraro e Giovanna Aprile per Vincenzo Giampà; Antonio Porcelli e Salvatore Sorbilli per Nazzareno Mantella;Francesco Stilo e Sergio Rotundo per Salvatore Mantella; Sergio Rotundo e Caterina Ferrari per Rosario Primo Mantino. Rispetto alla prima parte dell’inchiesta, escono di scena altri iniziali indagati. <strong>Non viene più contestato il tentato omicidio di Giuseppe Pugliese Carchedi</strong> che non ha retto ai successivi riscontri del Tribunale Riesame. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-27678"></div>\n\n<strong>Si va verso l’archiviazione</strong>, quindi, per le posizioni di: <strong>Michele Fiorillo</strong>, alias “Zarrillo”, 31 anni, di Piscopio; <strong>Nazzareno Felice,</strong> 57 anni, pure lui di Piscopio. Per quanto attiene <strong>invece all’omicidio di Mario Franzoni</strong>, si va <strong>verso l’archiviazione per</strong> i seguenti originari indagati: <strong>Paolino Lo Bianco</strong>, 54 anni, esponente apicale dell’omonimo clan di Vibo Valentia ed <strong>Enzo Barba,</strong> 66 anni, detto “Il Musichiere”, al vertice dell’omonima “famiglia” di Vibo Valentia da sempre alleata ai Lo Bianco; <strong>Giuseppe Raffaele Barba</strong> (cl. ’68) di Vibo Valentia, alias “Pino Presa”; <strong>Domenico Chirico</strong> (cl. ’82) di Lamezia Terme, attualmente detenuto per altro reato; <strong>Giuseppe Salvatore Galati</strong> (cl. ’64) di Piscopio; <strong>Gregorio Gasparro</strong> (cl. ’71) di San Gregorio d’Ippona; <strong>Pasquale Giampà</strong> (cl. ’64) di Lamezia Terme (collaboratore di giustizia). </p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; 