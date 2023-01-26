Tutti gli articoli di Cronaca
Questi tutti gli indagati dell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata Olimpo: Antonio Accorinti, 42 anni, di Briatico (carcere); Giuseppe Accorinti, 64 anni, di Zungri (carcere); Pasquale Accorinti, 54 anni, di Santa Domenica di Ricadi (carcere); Pasquale Anastasi, 72 anni, di Palmi (domiciliari); Saveria Angiò, 54 anni, di Tropea (piede libero); Vincenzo Barba, 71 anni, detto “Il Musichiere”, di Vibo Valentia (carcere); Francesco Barbieri, 58 anni, di Cessaniti (carcere); Domenico Bevilacqua, 46 anni, di Reggio Calabria (domiciliari); Rodolfo Bova, 57 anni, di Bagnara Calabra (domiciliari); Michele Bruzzese, 43 anni, di Tropea (carcere); Vincenzo Calafati, 51 anni, di Vibo Valentia (carcere, imprenditore, risponde di concorso esterno in associazione mafiosa); Francesco Callisto, 35 anni, di Lamezia Terme (piede libero); Tomasina Certo, 59 anni, di Tropea (a piede libero, moglie del boss Tonino La Rosa); Francesco Cutrì, 51 anni, nativo di Taurianova e residente a Roma (a piede libero); Gaetano De Luise, 51 anni, di Napoli (domiciliari); Antonio Facciolo, 64 anni, di Vibo Valentia (carcere); Giuseppe Ferraro, 29 anni, di Brattirò di Drapia (carcere); Damian Fialek, 46 anni, residente a Ciaramiti (frazione di Ricadi) (carcere); Giacomo Franzoni di San Leo di Briatico (domiciliari); Salvatore Domenico Galati, 56 anni, di Monterosso Calabro (domiciliari); Francesco Gargano, 28 anni, di Parghelia (carcere); Costantino Gaudioso, 30 anni, di Zungri; Marco German, 59 anni, di Malta (domiciliari); Gregorio Giofrè, 60 anni, di San Gregorio d’Ippona (carcere); Rocco Gramuglia, 54 anni, di Barritteri (frazione di Seminara) (domiciliari); Gianluca Guerino, 37 anni, di Reggio Calabria (domiciliari); Marcello Guerino, 38 anni, nativo di Gioia Tauro, residente a Corniglio (Pr) (domiciliari); Massimo Guerino, 47 anni, di Gioia Tauro (domiciliari); Carmine Il Grande, 64 anni, di Parghelia; Egidio Il Grande, 59 anni, di Parghelia (carcere); Giovanni Izzo, 55 anni, di Sant’Agata De Goti (Bn) (domciiliari); Alessandro La Rosa, 29 anni, di Tropea (carcere); Antonio La Rosa, 61 anni, detto “Ciondolino”, di Tropea (già detenuto per Rinascita Scott) (carcere); Domenico La Rosa, 85 anni, di Tropea, detto “Zio Mico” (padre di Antonio La Rosa) (carcere); Francesco La Rosa, 52 anni, di Tropea, alias “U Bimbu” (fratello di Antonio La Rosa) (carcere); Gianfranco La Torre, 56 anni, di Ricadi (sindacalista di un patronato ed ex assessore del Comune di Ricadi) (carcere); Fernando La Monica, 67 anni, di Catanzaro (responsabile del ristorante Marina Yacht club sito all’interno del Porto di Tropea. E’ accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, cioè la ‘ndrina dei La Rosa) (carcere); Michele Larobina, 65 anni, di Arena (domiciliari); Paolino Lo Bianco, 60 anni, di Vibo Valentia (carcere); Francesco Lo Scalzo, 41 anni, di Tropea (carcere); Antonio Mancuso, 40 anni, di Limbadi (carcere); Diego Mancuso, 70 anni, di Limbadi, residente in un villaggio turistico di Santa Maria di Ricadi (carcere); Domenico Mancuso, 48 anni, di Limbadi (figlio del boss Giuseppe Mancuso cl. ’49) (carcere); Luigi Mancuso, 69 anni, di Limbadi (detenuto per Rinascita Scott) (carcere); Aldo Mangialavori, 45 anni, di Rombiolo (piede libero); Rosa Marchese, 48 anni, di Tropea (piede libero); Giuseppe Mazzitelli, 33 anni, di Tropea (piede libero); William Mc Manus, 56 anni, di Malta (giudicato separatamente) (domiciliari); Pasquale Megna, 32 anni, di Nicotera (carcere); Emanuele Melluso, 38 anni, di Briatico (carcere); Simone Melluso, 38 anni, di Briatico (carcere); Gaetano Molino, 64 anni, di Limbadi (già detenuto) (carcere); Salvatore Muggeri, 46 anni, di Briatico (carcere); Gaetano Muscia, 59 anni, di Tropea (carcere); Alberto Pannace, 40 anni, di San Gregorio d’Ippona; Domenico Salvatore Polito, 59 anni, di Tropea (già detenuto) (carcere); Paolo Potenzoni, 43 anni, di Drapia (piede libero); Maria Antonella Prestia Lamberti, 40 anni, di Spilinga (piede libero); Giuseppe Prossomariti, 36 anni, di Vibo Valentia (carcere); Saverio Prostamo, 49 anni, di Pizzo (carcere); Umberto Pugliese, 38 anni, di Spilinga (piede libero); Demetrio Putortì, 30 anni, di Nicotera; Antonio Quadro, 65 anni, di Reggio Calabria; Giuseppe Ripepi, 32 anni, di Ricadi; Paolo Ripepi, 58 anni, di Ricadi (carcere); Pasquale Scordo, 80 anni, di Tropea (ex consigliere del Comune di Tropea. Accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Avrebbe fatto da intermediario tra l’imprenditore Domenico De Lorenzo e la ‘ndrina Mancuso, inducendo il primo a corrispondere somme di denaro) (carcere); Francescantonio Stillitani, 70 anni, di Pizzo (ex sindaco ed assessore regionale al Lavoro, già imputato in Imponimento) (carcere); Emanuele Stillitani, 68 anni, di Pizzo, imprenditore (fratello di Francescantonio e pure lui imputato in Imponimento) (carcere); Cosma Antonio Storniolo, 58 anni, di Nicotera (titolare della ditta Storniolo Viaggi spa); Davide Surace, 38 anni, di Spilinga (carcere); Diego Surace, 41 anni, di Spilinga (piede libero); Francesco Taccone, 36 anni, di Ricadi (carcere); Giuseppe Tortora, 75 anni, di Mileto (piede libero); Costantino Trimboli, 60 anni, natio di Briatico, residente a Reggio Calabria, imprenditore (piede libero); Rocco Tritto, 69 anni, di Sant’Eremo in Colle (Ba) (piede libero); Vincenzo Valentini, 36 anni, di Rosarno (carcere); Antonio Zangari, 51 anni, di Polistena (piede libero). 