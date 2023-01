Operazione Olimpo: in manette pure Anastasi, ex dirigente della Regione Calabria

di Vincenzo Imperitura



C’è un progetto faraonico per un investimento da 26 milioni di euro sul piatto: 120mila metri quadri di cemento fresco per costruire 350 camere sulla spiaggia di Squillace. Un investimento che fa gola a Enzo Calatafi, responsabile regionale del Tour operator tedesco Tui e accusato di essere uno dei referenti delle cosche vibonesi, e Pasquale Anastasi, ex dirigente del dipartimento Turismo e beni culturali della Regione (attuale presidente della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle Anime”, voluta dalla mistica di Paravati Natuzza Evolo) , finito nell’inchiesta Olimpo scattata questa mattina. Per lui l’accusa è traffico di influenze illecite. Sarebbe stato proprio Anastasi (ufficialmente in pensione dal dicembre del 2016), secondo l’accusa della Dda, l’ingranaggio che per conto di Calafati sarebbe riuscito a intercettare una montagna di soldi pubblici. Il progetto per appropriarsi dei fondi è semplice, è lo stesso Calafati a illustrarlo al manager tedesco della Tui, terza parte di questo triangolo: «Uno è il contributo del 50%, uno è il proprietario del terreno che investe, mi segui? Una piccola parte rispetto a tutto l’investimento la deve mettere la Tui, cioè mi spiego… se il progetto è di 30 milioni, la Tui deve mettere 6-7 milioni in totale! Per avere il 51% cioè per avere la maggioranza dell’albergo… è un grande affare non so se mi spiego. Dobbiamo fare un meeting – dice Calafati prospettando all’interlocutore la necessità di un incontro preliminare tra i proponenti del progetto, da affiancare in seguito ad un altro meeting allargato anche all’allora Presidente della Regione, Mario Oliverio – non possiamo parlare così al telefono». Continua a leggere su LaCnews24.it

